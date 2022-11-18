Amazon: İşten çıkarmalar gelecek yıl da devam edecek

Geçtiğimiz hafta yaklaşık 10 bin kişiyi işten çıkaracağını duyuran Amazon, işten çıkarmaların 2023 yılına sarkacağını ve daha fazla işten çıkarma üzerine halen değerlendirme yapıldığını duyurdu.

Amazon CEO'su Andy Jassy, şirket çalışanlarına gönderdiği bilgi notunda şirket liderlerinin daha fazla işten çıkarma ihtiyacı olup olmadığını halen değerlendirdiklerini söyledi. Jassy şirketin yıllık işletme planlama sürecinin halen ortasında olduğu için işten çıkarmaların 2023'e sarkacağını dile getirdi.