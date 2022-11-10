Amazon 1 trilyon dolar değer kaybeden ilk halka açık şirket oldu

Jeff Bezos'un sahibi olduğu Amazon, yükselen enflasyon, sıkılaşan para politikaları ve beklentilerin altında kalan gelirleri sebebiyle piyasa değerinde trilyon dolar kaybeden dünyanın ilk halka açık şirketi oldu.

Bloomberg'in haberine göre, Temmuz 2021'de değeri 1,88 trilyon dolara ulaşarak rekor kıran Amazon'un değeri son tahvilde 879 milyar dolara indi. Ayrıca Microsoft'un da Kasım 2021'den bu yana 889 milyar dolar değer kaybettiği de belirtildi.

Haberde, ABD'de ekonomik kriz ve resesyon korkuları sebebiyle ülkenin en büyük beş teknoloji şirketinin bu sene içerisinde toplamda 4 trilyon dolar değer kaybettiği kaydedildi.

Bloomberg'in verilerine göre, yılın başından bu yana kurucu Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un servetinden en az 83 milyar dolar kayıp yaşadığı da belirtildi.