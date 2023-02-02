Amasya'nın Çambükü köyünde OSB yapılmasına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Çambükü köyünde, tarım ve hayvancılık yapılan mera alanlarının cebri istimlak yoluyla ellerinden alınmasına karşı köylülerin 3 aydan beri yürüttükleri direniş sürerken; Samsun Bölge İdare Mahkemesi'nden karar çıktı. Samsun Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi Çambükü köyünde OSB yapılmasına ilişkin bakanlık kararı hakkında oybirliğiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Samsun 3’ncü İdari Dava Dairesi, oybirliğiyle aldığı kararda, yeterli araştırma yapılmadan planlı ya da planlaması yapılmamış alanların OSB’nin için kullanılıp kullanılamayacağına ilişkin yeterel araştırma yapılmadan tarım alanının kullanılması kararı alınmasının hukuka aykırı olduğunu bildirdi. Kararda, “Toprak ve Arazi Koruma Kanunu göz önünde bulundurularak; mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ile sulu tarım arazileri tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz, bu arazilerin amaç dışı kullanım taleplerine, toprak koruma projelerine uyulması kaydı ile ancak Bakanlık tarafından izin verilebilir gerekçesiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının OSB yapımına ilişkin kesin kararının yürütmesinin durdurulmasına oy birliğiyle kesin olarak karar verildi” denildi.

Çambükü köylülerinin avukatlığını sürdüren Mehmet Celep mahkeme kararı sonrası şunları söyledi:

“Hukuki mücadelemizde sonunda bir yol kat ettik ve yürütmenin durdurulması kararını aldık. Samsun 3. İdare Mahkemesinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın vermiş olduğu OSB kurulması kesin kararının iptali için açmış olduğumuz dava mahkeme tarafından reddedilmişti. Bu kararın iptali için istinaf mahkemesine başvuruda bulunmuştuk ve talep etmiş olduğumuz yürütmenin durdurulması kararı verilmiş oldu. Bu karar ile Çambükü köyünde OSB kurulması yönündeki uygulama işlemleri durmuş olacak ve mahkemenin vereceği asıl karara kadar bu durum böyle devam edecek.” (ANKA)