Çambükü'nde mücadele sürüyor: Köylüler fidan dikti, bir kişi gözaltına alındı

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Çambükü köyünde mera alanında yapımına başlanan organize sanayi bölgesine (OSB) karşı köy halkının 52 günden beri sürdürdüğü direniş bugün de devam etti. Köylü kadınlar, OSB inşaatı için kesilen ceviz ağaçlarının yerine çocuklarıyla fidan dikerek protestolarını sürdürdü.

Fidan dikilen alandan uzaklaştırmak isteyen jandarma ekipleriyle köylü kadınlar arasında gerginlik yaşandı. Jandarma ekiplerinin kalkanlarla kadınları alandan uzaklaştırmaya çalışması üzerine kadınlar da tekme vurarak karşılık verdi. Kadınların kendilerine ‘köpek’ dediğini ileri süren jandarma komutanının “Kadın yaşlı erkek dinlemem, hakaret edeni alırım” dediği duyuldu. Jandarmayla köy halkı arasındaki tartışma uzun süre devam etti. Metin Dönmez adlı bir yurttaş gözaltına alındı.

'Bizim halimiz ne olacak?'

Mera alanının katledilmesi ve henüz ekim yapmamalarına rağmen alanda buğday yeşerdiğini dile getiren kadınlar, kesilen 40 yıllık ceviz ağaçlarının yerine fidan dikmeye çalıştıklarını ancak jandarmanın buna engel olmak istediğini ifade ederek yaşananlara tepki gösterdi.

Çambükülü bir kadın şunları söyledi:

"Çambükülü olarak direniyoruz, topraktaki buğdayımız da direniyor. Burası 800 dönüm arazi. 800 dönüm arazi demek 800 ton buğday demek. Bir daha bir avuç buğday saçmadık. Biz saçmadığımız halde buğdayımız topraktan yeniden bitiyor. Bizim halimiz ne olacak? Devlet büyüklerimize sesleniyorum, devletimize sesleniyorum. Kazıdıkları halde topraktan buğday yeniden çıkıyor. Buğdayımızı ekemedik. Ekemediğimiz halde bizim yerimizde topraktan yeniden çıkıyor. Rabbim büyüktür. Kazıdıkları halde yeniden yeşeriyor. Bir de vasıfsız toprak diyorlar, vasıfsız toprak böyle mi oluyor. Böyle mi oluyor vasıfsız toprak, yonca yerinde durmuyor, yeşeriyor."

'Onlar kesti biz dikiyoruz, utansınlar'

Bir diğer kadın da, "Bizim görevimiz bu toprağı yeşertmek, asla vazgeçmeyeceğiz. Vazgeçmek yok. Onlar söktüyse biz dikeceğiz. Asla vazgeçmiyoruz. Rabbimin izniyle yılmak, usanmak, vazgeçmek yok" diye konuştu.

Çocuklarıyla fidan diktiğini ifade eden başka bir kadın, "Onlar kesti biz dikiyoruz, utansınlar. Çocuklarımız dibini suluyor. Allah’ından bulsunlar, şeytandan bulsunlar" dedi. (ANKA)