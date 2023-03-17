Amasra'daki maden patlamasında bakanlık başmüfettişler için soruşturma izni vermedi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında 42 işçinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili, savcılığın iki başmüfettiş hakkındaki soruşturma izni talebini reddetti. Bakanlık, başmüfettişlerin "herhangi bir kusur ve sorumluluğu olmadığını" savundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ise, madenin bağlı olduğu Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve diğer TTK yetkilileri hakkında talep edilen soruşturma izni hakkında 'bekleme' kararı verdi. Bakanlık, keşif yapıldıktan ve bilirkişi raporu yayınlandıktan sonra soruşturma izni talebine yanıt verecek.

'Herhangi bir kusur ve sorumluluk yüklenmesi mümkün değil'

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iki başmüfettiş hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçunu işledikleri gerekçesiyle istenen soruşturma izni talebine yönelik verdiği ret kararını şöyle gerekçelendirdi:

"11.10.2022'de işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden denetim yapan İş Başmüfettişleri İrfan Güven ve Cemal Tekin'in yasal görevlerinin gereğini usul ve mevzuatına uygun olarak yerine getirdiği, görevin gereklerine aykırı hareket etmelerinin, ihmal ve gecikmelerin söz konusu olmadığı, bu nedenle denetimle illiyet bağı bulunmayan ve teftişten sonraki bir tarihte işyerinde ortaya çıkan bir aksaklıktan kaynaklandığı anlaşılan 14.10.2022 tarihli kaza ve ileri sürülen iddialarla ilgili olarak kendilerine herhangi bir kusur ve sorumluluk yüklenmesinin mümkün olmadığı..."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın soruşturma iznine yönelik 'bekleme' kararında ise şu ifadeler yer aldı:

"Benzer kazalara ilişkin 'Olayın teknik ve hukuki açıdan değerlendirilerek kazanın meydana gelmesinde sorumlulukları bulunan kişi ve kurumların belirlenmesi amacıyla bilirkişi inceleme yaptırılması, ön inceleme konusu eylemin teknik özellikler içermesi, niteliği, kapsamı, eylemin aydınlatılmasın için gerek görülen bilirkişi incelemesinde geçecek süre gibi zorunlu sebeplerle yasal sürenin aşılabileceği' yönündeki yargı kararları da dikkate alınarak, kaza mahallinde yapılacak olan tespitler sonrası tanzim edilecek teknik heyet raporuna müteakip ön inceleme raporu ve tesis edilecek karar başsavcılığa gönderilecektir."

2 yıla kadar hapis cezası istenmişti

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Aralık 2022'de TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Müdür Yardımcısı Ercan Gebeş, İşletmeler Daire Başkanı Tevfik Baş, İş Güvenliği Daire Başkanı Ahmet Sarıalioğlu, maden mühendisleri Murat Ayas, Sevin Vatansever ile Çalışma ve Enerji bakanlıklarındaki başmüfettişler İrfan Güven ve Cemal Tekin hakkında soruşturma izni istemişti.

TTK yetkilileri ve başmüfettişler hakkında başlatılmak istenen soruşturmada "görevi kötüye kullanma" suçunu işledikleri için ileri sürülüyordu. Soruşturma izni verilseydi TTK yetkilileri ve başmüfettişler 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacaktı.

Madendeki patlamayla ilgili açılan davada ise, 8'i tutuklu 23 sanık yargılanıyor. Tutuklu sanıklardan 4'ünün bin 80 yıla kadar, diğer sanıkların ise 18 yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları davada 25 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.

TTK Genel Müdürü'nün sicili kabarık

Hakkında soruşturma izni istenen TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu'nun ise maden patlamalarıyla ilgili sicili kabarık. Eroğlu, TTK Genel Müdürü olmadan önce, Zonguldak'taki Kozlu Müessesesi Müdürü olarak görev yapıyordu. 7 Ocak 2013'te Kozlu'daki maden ocağında yaşanan patlamada 8 madencinin hayatını kaybetmesiyle ilgili davada yargılanan Eroğlu, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.