Amasra maden katliamı davası: Tanıklar dinleniyor

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de 43 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin 7'si tutuklu 23 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 195 sayfalık iddianamenin, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesiyle 25-28 Nisan, 3-5 Mayıs, 24-25 Temmuz ve 16-18 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen duruşmaların ardından davanın beşinci oturumu başladı.

Bartın Adliyesi'ndeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, Zonguldak'tan gelerek kurtarma çalışmalarına katılan 13 kişilik tahlisiye ekibinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 60 tanık dinlenilecek.

Duruşma tanık mühendis Abdullah Sekme'nin beyanlarıyla başladı. Çağdaş Hukukçular Derneği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlara göre Sekme şunları söyledi:

"Daire başkanının haber verilmesiyle 19.30 gibi Amasra'ya geçtik. İçeride ekipler olduğu için 23.00 gibi ocağa girdik. Gazın yükselmesiyle 03.00 gibi ocaktan çıktık. -250 kota kadar indik, olay yerine gitmemiz için bize sıra gelmedi. Dışarıda bizim tahlisiye ekipmanı hazırlamak gibi görevlerimiz var. Biz dışarıdayken aşağıda tahlisiyecilerimiz vardı. Aşağıdan gelenler yoğun gazlı ve yangınlı bir ortam olduğunu söylüyorlardı." dedi. Sekme, ekibin 03.00 gibi çıktıktan sonra son ceset çıkarılana kadar olay yerinde olduğunu söyledi.

Tanık mühendis Alaattin Arslan ise barajcıların solunum ekipmanlarına yardımcı olduklarını belirtirken "Nefeslik barajının yapılmaması bilgim dahilinde değil" dedi.

Tahlisiye ekibinde görevli maden mühendisi Coşkun Aydın ise ifadesinde "İlk gün 21.00 sıralarında geldik. İnmeden gaz değerleri yüksek olduğu için -250'de bekledik" dedi. Aydın "O gün kurtarmaya katılmadık. Ertesi gün 1 kişinin içeride olduğu söylenince -350'ye kadar indik. TKİ'den gelen bir ekiple indik. Kalan arkadaşın taşınmasını sağladık" ifadelerini kullandı.

Tahlisiye ekibinden tanık işçi "Ertesi sabah son cenaze için içeri girdim. 5-6 kişi ekipman kuşanarak ayak dibine indik. Hafif bir duman vardı. Aldığımız cenazede yanık yoktu, ama üstünde elbise kalmamıştı." dedi.

İş Güvenliği Daire Başkanı tanık Burhan Arık tanıklık yapmaya gelmezken, beyan dilekçesi duruşmada okundu. İşçi ailelerinin avukatlarından Evren İşler tanık Burhan Arık'ın fiziki olarak dinlenmesine ve gerekirse zorla getirilmesine dair beyan ve itirazlarını sundu.

Nisan ve mayıs aylarında iki celse ve 7 gün süren duruşmalarda tutuklu ve tutuksuz sanıkların, 4-25 Temmuz'da müşteki ifadeleri alınmış, 16-18 Ekim'de ise 74 tanık dinlenilmişti.

Ne olmuştu?

Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı. Bir işçi sevk edildiği hastanede 4 Kasım 2022'de, bir işçi de 5 Nisan'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir'in de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural ile kartiyelerden (birkaç üretim ünitesinden oluşan ocak) sorumlu maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş ile Emniyet Mühendisi Şahan Kahraman "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanmış, 4 şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulanmış, şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe, 9'u savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmıştı. Bu şüpheliler arasında yer alan bir kişi hakkında da soruşturma sürecinde takipsizlik kararı verilmişti.

İddianamede, tutuklu sanıklar Özdemir, Ekmekci, Soylu ve Tural hakkında 42 kez "olası kastla öldürme" suçundan toplam 840 yıldan 1050'şer yıla kadar, 4 kez "olası kastla yaralama" suçundan da toplam 4 yıl 16 aydan 12'şer yıla kadar hapis talep ediliyor.

Bu 4 sanığın iki suçtan toplam 844 yıl 16 aydan 1062'şer yıla kadar hapsi istenen iddianamede, diğer 4'ü tutuklu 19 sanığın ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi isteniyor.

Mahkeme heyeti, 28 Nisan'daki duruşmada açıkladığı ara kararda, müessese müdür yardımcısı Salih Atmaca'nın adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğer 7 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti. (AA)