Amasra maden faciası avukatı: 'Daha fazla üretim için ölümler göze alınmış'

Bartın’ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait maden ocağında 42 işçinin ölümüyle sonuçlanan faciaya ilişkin Bartın Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren davada gelinen son aşamayı mağdur ailelerin avukatlarından Derviş Emre Aydın anlattı.

Aydın, keşif işlemleri için ocakta patlamanın yaşandığı yere ulaşılamadığını aktararak, ocaktaki yangının sönmesi aşamasında kurulan barajlara ilişkin verileri aktardı.

Derviş Emre Aydın, yangının sönmesi için gereken barajların ilk yapımı aşamasında gecikme yaşandığını gördüklerini dile getirerek, “Biz bu gecikmenin kasıtlı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü en son yapılması düşünülen baraj katliamdan 15 gün geçtikten sonra yapılmış. O da beton baraj şeklinde yapılmamış, tali şekilde kurmuşlar bir baraj. 1 ay sonra da onu beton baraja çevirmişler. Bu zaten ilk aşamada o patlama alanının, o yangının söndürülmesi için bir zafiyet doğruyor” dedi.

Aydın, delillerin muhafazasında önemli olan bu barajı yapmakla yükümlü olan kişilerin, bu barajları geciktirmesinin “kasıtlı bir davranış” olduğunu kaydetti.

'TTK’nin su basılması yönündeki talebi mahkeme tarafından kabul görmedi'

Avukat Aydın, patlamanın olduğu yerde gazın boşaltılması için TTK’nin mahkemeye süre bildirdiğini aktararak, şunları söyledi:

“Yangının tekrar tetiklenmesi sonrasında barajlar kuruldu. Bu süreçle beraber (TTK’nin yazısında) barajların zaten hatalı yapıldığını, girişe çok yakın olduğunu, içerideki yangının söndürülemeyeceğini ve bunun için su basılması gerektiğini söyledi. Bu süreçte çelişki doğdu, o noktalara barajları kuran ekip TTK’nin Genel Müdürlük düzeyindeki ekip ve yetkililerin kararı ile o barajlar oraya kuruldu. Orada alınan karar zaten TTK tarafından alınan bir karardı. Şimdi onun yanlış olduğunu ve bu durumun yangının sönmesini engellediğini söylüyorlardı, son gönderdikleri yazıda. Sönebilmesi için de içeriye su basılması gerektiğini söylüyorlardı. Bu da zaten başta sakat olarak başlayan tedbir işleminin, barajlama işleminin sonrasında su basma ile delillerin bütünüyle ortadan yok olacağı bir sürece sokmak demekti… TTK’nin su basılması yönündeki talebi mahkeme tarafından bu aşamada kabul görmedi.”

'İlk duruşmada yapılan sorgularda bilirkişiler yanlış yönlendirildi'

Aydın “(Madende) Yatırım odaklı eksikliklerin tespiti noktasında gerçekten de faaliyet raporlarıyla TTK’nin hazırladığı, zaten kendilerinin yapmayı planladığı projeleri hayata geçirmedikleri için, açıkça ortada görülen bir şey bilirkişiler tarafından da tespit edilmişti. İlk başta aspiratör modernizasyonu meselesiydi. 2018 yılından beri yapılmayan. Personel eksikliğiydi. Metan drenajı ve metansızlaşmaya ilişkin planlanan yatırımların gerçekleştirilmemesine ilişkin tespitlerin zaten somut olarak karşılığı vardı” dedi.

Derviş Emre Aydın, ilk duruşmada işletme yetkililerinin ön bilirkişi raporunu hazırlayan bilirkişilere facianın nasıl başladığına gerçek dışı beyanda bulunduklarının anlaşıldığını söyleyerek, “İlk duruşmada yapılan sorgularda açıkça bilirkişilerin yanlış yönlendirildiği, hemen katliamdan sonra müessese içerisinde oluşturulan bir kurgunun bilirkişilere aktarıldığı ve bunun da böyle olmadığı ortaya çıktı. Bu işletme müdürü tarafından da doğrudan söylendi” diye dikkat çekti.

Madde madde ocaktaki durumu anlattı

Aydın madende teknik olarak birçok yanlışlığın olduğunu gördüklerini dile getirerek, tespitlerini şöyle aktardı: