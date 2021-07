Altun: Tunus'ta demokrasinin yeniden tesis edilmesi gerektiğine inanıyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Tunus'taki gelişmelerle ilgili açıklama yaparak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin, her zaman ve her yerde demokrasinin ve milli iradenin tarafında olduğunu" söyledi.

"Türkiye her zaman demokrasinin ve her yerde halkın yanındadır" diyen Altun, "Bu nedenle Tunus'ta yaşanan son gelişmelerden endişe duyuyor, demokrasinin bir an önce yeniden tesis edilmesi gerektiğine inanıyoruz" ifadesini kullandı.

​Altun, ingilizce yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin kamu yayıncıları Anadolu Ajansı ve TRT'nin, Tunus'ta yaşanan gelişmeleri ilk andan itibaren dünyaya duyurdu. Doğru ve güvenilir gelişmeler için Anadolu Ajansı ve TRT World hesaplarını takip edin" diye yazdı.

Altun konuyla ilgili Arapça paylaşım da yaptı.