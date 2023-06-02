Altun: Cumhurbaşkanımız Türkiye karşıtı ne kadar unsur varsa hepsini yendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 24 TV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı. Altun, "Cumhurbaşkanımız özgür, bağımsız Türkiye karşıtı, Türkiye'nin müreffeh bir ülke olmasını istemeyen ulusal, uluslararası ne kadar unsur varsa hepsini yendi. Türkiye'nin daha büyük bir ülke olmasını, özgür, tek başına, kendi ad ve hesabına politika üretmesini istemeyen ne kadar aktör varsa hepsini yerle yeksan etti. Milletinin yanında, milleti namına Cumhurbaşkanımız büyük bir zafer kazandı" dedi.

Altun, Erdoğan'ın, seçim sürecinde sistematik şekilde yalanı esas alarak hareket eden bir koalisyonla karşı karşıya kaldığını öne sürerek, "Cumhurbaşkanımızın karşısında, dezenformasyon bombardımanını ana iletişim stratejisi olarak kabul eden bir yapı vardı. Bu yapı, ne yazık ki aşırı sağ ve aşırı sol ittifakı olarak karşımıza çıkmış bir yapıydı. Cumhurbaşkanımız bunlara karşı mücadele etti" değerlendirmesinde bulundu.

'Sosyal medya şirketleri açıkça taraf tuttular'

Seçim sürecinde sosyal medya şirketlerinin çok net şekilde taraf olduklarını söyleyen Altun, "Bunlar, kendilerini bağımsız, objektif platformlar olarak lanse etseler de böyle olmadıklarını elbette meslekten iletişimciler, profesyoneller biliyorlardı ama bütün kamuoyu açık ve net şekilde bildiler. Çünkü bunlar açıkça taraf tuttular" dedi.

"Twitter" yönetiminin, ABD'nin siyasal çıkarları için kendisinden istediklerini yerine getirdiğini kaydeden Altun, bunu ortaya koyan çalışmaların yer aldığı bir kitap hazırladıklarını anlatarak, "Uluslararası medya devleri, bunların içerideki uzantıları, sosyal medya şirketleri ve bunların içerisinde büyütülen bu sanal trol ağları, bunların hepsi dezenformasyon üretim merkezi olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı operasyon merkezine dönüştüler ve başarılı olamadılar" şeklinde konuştu. (AA)