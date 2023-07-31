Altınoluk'ta zamlara ve doğa talanına karşı miting: 'Halkın çıkarı şirketlerin kârından üstündür'

Edremit Demokrasi Platformu, vergi zamları ve enflasyondaki yükseliş ile Akbelen'de yapılan ağaç kıyımını protesto etmek için Altınoluk’ta bir miting gerçekleştirdi.

Kırmızı Köprü önünde toplanan kalabalık "Susma sustukça zamlar devam edecek", "Her yer Akbelen her yer direniş" sloganları ile yürüyüşe geçti. Cumhuriyet Meydanı'nda ulaşan yurttaşlar burada basın açıklaması gerçekleştirdi.

Zam yağmurunun bir felakete dönüştüğünü belirten açıklamada, ''Vergi yükü işçilerin, emekçilerin, emeklilerin omuzlarına yıkılıyor. Etiler’de lüks bir lokantada kuzu pirzola yiyen ile Esenyurt’ta bir büfede tavuk döner yiyen aynı vergiyi veriyor. Ama iş patronların elde ettikleri kârdan devlete vergi vermesine gelince akan sular duruyor; zam yağmuru sadece emekçinin bütçesini sele kaptırıyor'' denildi.

Akbelen Ormanı’nı kömür için feda edilmesine itiraz edenler, okudukları açıklamada ''Biliniz ki halkın çıkarı şirketlerin kârından üstündür. Bu sorumlulukla hareket etmek, sesimizi duymak, Akbelen’i korumak zorundasınız'' ifadelerine yer verdi.