Altındağ'da 99 şüphelinden 4'ü tutuklandı

Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi'ndeki parkta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavganın ve kavga sonucunda Emirhan Yalçın bıçaklanarak yaşamını yitirmişti.

Sabah'tan Dilhan Dumanoğlu'nun haberine göre, olayın ardından Önder mahallesinde Suriyelilere ait ev ve iş yerlerine saldırı düzenlenmiş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Battalgazi Mahallesi'nde "hırsızlık", "mala zarar verme", "görevli memura mukavemet", "kasten basit yaralama" ve "iş yeri dokunulmazlığının ihlali" suçlarının tespit edildiği 40 olay olduğu tespit edildi. Savcılık talimatıyla yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu olaylara karıştığı tespit edilen 99 şüpheli gözaltına alındı.

4 tutuklama

Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 27'si ise "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 68'i de emniyetteki ifade işlemlerinin ardından bırakıldı. Bununla birlikte herhangi bir adli vakaya karışmayan ancak haklarında tedbir alınması gereken 42 kişi de Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun 13. maddesi gereğince muhafaza altına alındı.