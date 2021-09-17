'Altın yumurtlayan tavuk' denilen bandrol işine 'çöküldü' mü? 'Çok şaşkınız...' 

İçki ve sigaralardaki bandrollerin üretimini alan DNS İnovasyon şirketinin aradan bir yıl bile geçmeden işi Çeçen Holding'e ait DİAS Bilişim'e devretmesi sektörde büyük "şaşkınlık" yarattı. Adeta altın yumurtlayan tavuğa benzetilen bandrol işini hiç kimsenin kendi isteğiyle devretmeyeceği, devrin ancak yukarıdan baskıyla gerçekleşmiş olabileceği belirtiliyor.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, DNS'yi yakından tanıyan bir kaynak, “DNS paravan bir şirket değil. Bu iş için İzmir'de fabrika bile kuruyordu. Devrin kâr realizasyonu amaçlı olduğunu düşünüyoruz” dedi. Devir sonrası çalışanlarına açıklama yapan DNS yetkililerinin ise Çeçen Holdingle “iş ortaklığı” kurdukları yönünde açıklama yapması, kafalardaki soru işaretlerini daha da artırdı.

'Çok şaşkınız'

Bandrol basım işindeki gizemli devir, içki ve sigara firmalarında büyük şaşkınlık yarattı. Bir şirket temsilcisi, Sözcü'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bandrolleri yıllardır uluslararası bir şirket olan Sicpa basıyordu. Ancak 2020'de iş bir anda DNS diye yeni kurulmuş bir şirkete verildi. DNS'nin sahibi AKP'ye desteğini açıklayan ‘Her şey Türkiye İçin Platformu' Genel Koordinatörü Halil İbrahim Danışmaz. Bandrol işi bir çeşit altın yumurtlayan tavuk, hatta nakit makinası gibi bir şey. Müşterisi hazır. Bastığın kağıdı verip karşılığında para alıyorsun. Bandrol basımı için gereken altyapı ve teknik destek yine Sicpa'dan sağlanıyordu. Böylesine kârlı bir işi hiç kimse kendi isteğiyle bir başkasına devretmez. Kimse altın yumurtlayan tavuğunu vermez. Demek ki vermek zorunda kalındı.”

İnşaat da devredildi

Bandrol basımını İstanbul Tuzla'daki Kibar Holding'in tesislerinde kiracı olarak yürüten DNS, geçen yıl Darphane ile sözleşme imzaladıktan sonra kendi baskı tesislerini kurmak için Gebze OSB'de yer aradı ancak iş olmayınca rotayı İzmir'e çevirip Kemalpaşa'daki Bağyurdu OSB'de baskı tesisi inşaatına başladı. Bandrol işini devreden DNS'nin İzmir'deki tesis inşaatını da DİAS'a sattığı, baskı tesisinin işçilerle birlikte yıl sonuna kadar İzmir'e taşınmış olacağı öğrenildi.

Satıldı mı?

Ticaret sicil kayıtlarına göre, DNS şirketi 24 Ağustos'ta DİAS Bilişim A.Ş.'ye devredildi. 25 Ağustos'ta da DNS'nin sahibi ve yönetim kurulu başkanı Halil İbrahim Danışman'ın yerine Murat Çeçen geldi. 10 Eylül'de ise Danışmaz'ın yetkilendirdiği genel müdür ile satın alma müdürü görevden alındı. Sicil kayıtlarında Danışmaz'ın DNS ile ilişkisinin tamamen kesildiği görülmesine karşın, personele 23 Ağustos'ta yapılan açıklamada, şirketin satıldığı ancak Çeçen Holding şirketiyle stratejik iş ortaklığı kurulduğu bilgisinin verilmesi soru işaretlerine yol açtı. Daha önce Sicpa işçisi olan personelin geçen yıl kıdem tazminatlarının ödenip DNS'ye geçirildiği, ancak DNS'nin işçi sayısını 200'e çıkarma vaadini yerine getirmediği, tesiste 55 kişinin çalışmaya devam ettiği belirtildi.

