Altın Portakal'ın iptali belediye meclisinde: Danışman ve bürokratlara istifa çağrısı

AKP ve MHP’li grup sözcüleri Antalya Altın Portakal Film Festivali tartışmaları üzerinden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve danışmanlarına yüklenirken, Böcek’in katılmadığı Meclis toplantısını yöneten CHP Meclis Üyesi Mesut Kocagöz, “Oradaki arkadaşların hatası, olabiliyor bazen” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek geçtiğimiz hafta tartışmalarla gündeme gelen Altın Portakal Film Festivali'nin iptal edildiğini açıklamış, ancak yıl içinde festivali Cumhuriyet’in 100. yılına yakışır biçimde kendi olanaklarıyla yapacaklarını duyurmuştu.

Bugün yapılan Meclis toplantısına katılmaması dikkat çeken Muhittin Böcek’e yönelik festivalle ilgili sert eleştiriler geldi.

AKP Grup Sözcüsü Demir: Festivale yazık oldu

AKP Grup Sözcüsü Serhat Demir, kentin eski belediye başkanlarından Avni Tolunay’ın öncülüğünde ve Antalya halkının desteğiyle 60 yıl önce başlatılan festivale koltuğa oturan tüm belediye başkanlarının katkı koyduğunu belirterek, “Ancak 60. yılına geldiğimiz film festivalinde maalesef hiç istenmeye görüntüler meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı’mız tarafından Antalya Altın Portakal Film Festivali’miz, Antalya’mızın değerli markası terör örgütlerinin sözcülüğünü, reklamını yapan bir şekle getirildi. Maalesef bütün Antalyalılar buna üzüldüler. Bize de son bir hafta on gündür hemşerilerimizden gelen serzenişler bu yönde. Sayın Muhittin Böcek önce bir dik durma şeyinde oldu ama bundan sonra da geri döndü ve çareyi Antalya Film Festivalini 60. Yılında rafa kaldırarak bir çözüm buldu. Gerçekten hepimiz çok çok üzüldük. Altın Portakal Film Festivali’ne maalesef yazık oldu” dedi.

'Beş yılda toplu ulaşım, trafik, vektörle mücadele patladı'

Bu durumun kendileri için sürpriz olmadığını söyleyen Demir, “Sayın Böcek’in yönetiminde yaklaşık 5 yıldır toplu ulaşım patladı, trafik patladı, vektörle mücadele patladı; en sonunda geldiğimiz noktada çok şükür Altın Portakal Film Festivali de patladı gitti. Cumhuriyetimizin 100. yılındayız. Keşke film festivali terör örgütü propagandalarıyla gündeme geleceğine Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına yakışır şekilde bir ‘Cumhuriyet filmleri seçkisi’ olsaydı, bu temayla yola çıkılsaydı da Cumhuriyetimizin 100. yılı coşkusuna daha bir coşku katar hale gelseydi. Bütün Antalyalılar da film festivali vesilesiyle bu coşkuyu bir kez daha yaşasalardı” diye konuştu.

'Işıltılı hayatarın lütfedildiği bürokratlara merhaba'

Antalya Büyükşehir Belediyesi MHP Grup Sözcüsü Selçuk Senirli ise festival tartışmalarının yaşandığı dönemde lüks bir otomobilin içerisinden “bu ışıltılı hayatları biz seçmedik” ifadeleriyle sosyal medyadan paylaşım yapan Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanlarına gönderme yaparak “Işıltılı hayatların lütfedildiği sayın bürokratlara, yüksek danışmanlara da merhaba diyorum” ifadeleriyle başladığı konuşmasında, “Terör örgütü yardakçılarıyla gaflet uykusunda parıltılı ışıltılı rüya aleminde yaşayan yüksek bürokratların sebep olduğu, ülke gündemine oturan büyük bir krize dönüştü” dedi.

Danışman ve bürokratlara istifa çağrısı

Festivali ülke gündemine getiren tartışmaların "FETÖ" propagandası yapan bir filmin yarışmaya dâhil edilmesi olduğunu iddia eden Senirli, bunun bardağı taşıran son damla olduğunu savunarak şunları söyledi:

“Bu vesileyle bir kez daha kişilerin ülke değerleriyle ilgili tutumunu gördük, yetersizliğini gördük, basiretsizliğini gördük, yok hükmünde olduklarını gördük. Bir öyle bir böyle, sabah başka akşam başka, kararsızlık, yapbozculuk, kargaşa, kriz, skandal. Her şerden bir hayır çıkar. İnşallah Altın Portakal bu kriz sonrası sanatsal düzlemine oturur. Partizanların değil, halkın festivaline dönüşür. Bu skandalın asıl sorumluları olan ışıltılı ve pırıltılı hayatı sürmekten başka kaygı taşımayan, görevini ifa ve icra edemeyen, yüksek mevkilerdeki beceriksiz bürokratları ve danışmanları onurluca istifaya davet ediyorum. Şayet istifa etmezlerse Torosların evladı sayın başkanımızı bu şımarık kibirlere gereğini yapacağını ümit ediyorum. Yoksa bu millet hesabını Nisan'a bırakmaz.”

'İhale ve harcama yapıldı, festival yapılmaksızın kamu zararı oldu'

AKP’li Meclis Üyesi Hasan Cumhur Göncü de benzer şekilde festival üzerinden Böcek yönetimini eleştirdi. Film festivalinin asıl sahibinin büyükşehir belediyesi ile ANSET olduğunun altını çizen Göncü, festivalle ilgili ihalenin yapıldığına, harcamaların başladığına işaret ederek iptal edilmesi durumunda kamu zararı oluşacağını belirterek, “Mecburen bu festivali yapmak zorundasınız. Çünkü bu ihaleye göre harcamalar yapıldı ve bunu yapmazsanız kamu zararı oluşur. Bundan dolayı karar alındı. Bu şehri bu hale getiren bürokratlara ceza ve mükâfat mekanizması çalışmazsa bu hatalar devam edecektir. Bu ayıp kendilerine yeter. Artık dönemin sonunda nelerle karşılaşacağız. Hangi ayıplarla, hangi hatalarla karşılaşacağız, biz bile tahmin edemiyoruz” dedi.

CHP'li meclis üyesi ANSET'i savundu

AKP’li Meclis Üyesi Hasan Cumhur Göncü’nün bu sözleri üzerine Meclis oturumunu yöneten CHP’li Meclis Üyesi Mesut Kocagöz ise “Siz de çok iyi bilirsiniz. ANSET Bu işin yüklenicisidir. Örneğin ben ANET’in yönetim kurulu başkanıyım. Taşere edersiniz bir şeyi. Japonların bir atasözü vardır: ‘Bir işi en iyi bilen o işi yapandır.’ ANSET’in başkanı arkadaşımız veya yönetimi sanatçı değil, bunu bir yere vermek zorunda. Şunu da takdir etmelisiniz o zaman. Bundan önceki üç yıl aynı yönetim tarafından yapıldı. Çok da başarıyla yapıldı. Ama burada yapılan bir filme ilgili, evet dört tane karar falan da değişmesi onların kararıydı. Dediler ki ‘bu devam edecek yargı kararı yok’, bu kaldırılmalı veya yeniden yapılmalı. Tabii ki yapmak zorundayız çünkü Antalya’nın bir markası ve yapacağız. Çok daha iyisini hep beraber yapacağız” diye konuştu.

'Olabiliyor bazen, oradaki arkadaşların hatası'

“Tabii ki biz geçmiş dönemlerdeki gibi çok daha iyi yapılsın isteriz” ifadelerini kullanan Kocagöz, “Ama burada direk Muhittin başkanımıza veya ANSET’e bunları atmak doğru değil. Oradaki yapan arkadaşların hatası. Olabiliyor bazen. Geçmiş dönemlerde anlatsam bir sürü şeyde oldu. Ama bunlar değil olay. Olay, Antalya’ya, marka değerine leke düşürmemek. Bunu da en iyi şekilde yapacağımızı hep beraber göreceğiz” dedi.

ANSET'in başındaki Çevikkol söz istedi

Tartışmalar sürerken eleştirilerin odağındaki isimlerden biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve festivali organize eden belediye şirketi ANSET’in Yönetim Kurulu Başkanı Cansel Tuncer Çevikol “Sayın başkanım ben de ANSET ortaklar grubu başkanı olarak bir açıklama yapabilirim” diyerek söz istedi.

'Polemiğe gerek yok' dedi, söz vermedi

Bu sırada AKP’li Meclis Üyesi Hasan Cumhur Göncü’nün “Sayın Başkan, biz bürokratları muhatap almıyoruz” dediği duyuldu. Oturumu yöneten CHP’li Mesut Kocagöz ise “Bence polemiğe gerek yok” diyerek Çevikol’a söz vermedi.

Ek bütçe talebi dahil 87 madde komisyona havale edildi

Tartışmaların ardından oylamaya geçilirken Meclis gündeminde yer alan 7 ila 30 arasındaki maddeler topluca oylanarak oy birliği ile kabul edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 2023 yılı bütçesinin personel ve taşıt kiralama gibi giderlere yetmediği gerekçesiyle 1 milyar 452 milyar TL’lik ek bütçe talebini içeren Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’nın teklifini de içeren 36. Gündem maddesinin de aralarında olduğu 34 ila 121 arasındaki maddeler ise ilgili komisyonlara havale edildi. Komisyonlara havale edilen maddelerin 13 Ekim Cuma günü yapılacak olan Ekim ayı devam Meclisi’nde ya da ileriki tarihlerde görüşülmesi bekleniyor.

Başkan danışmanları: Bu ışıltılı hayatı biz seçmedik

Antalya Altın Portakal Film Festivali ile ilgili tartışmalar ülke gündeminde yankılanırken Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan danışmanları Dr. Cem Oğuz ile Selahattin Artun’un yanı sıra Dış İlişkiler Daire Başkanı Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı’nın lüks bir otomobilin içinde çekilmiş fotoğraflarını “Bu ışıltılı hayatı biz seçmedik” sözleriyle sosyal medyada paylaşmaları kent kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı. Yerel basında yayınlanan haberlere göre eleştirilerin ardından konuyla ilgili bir açıklama yapan Başkan Muhittin Böcek’in Çevre Danışmanı Selahattin Artun, şakacı bir insan olduğunu ve espriyi sevdiğini belirterek, “Ankara'da önemli bir anlaşma yapmıştık ve çok mutluyduk. Avrupa Birliği minibüsünün içinde renkli ışıklarla ironi yapmak istedim. Espriyi seven şakacı bir insan olduğumdan paylaştım ama yanlış anlaşıldım, üzgünüm” ifadelerini kullanmıştı.

Ek bütçe talep eden daire başkanı purolu fotoğrafını sildi

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi’nin 2023 yılı bütçesinin yetersiz olduğu gerekçesiyle Meclis’e sunulan 1 milyar 452 milyon TL’lik ek bütçe talebinde imzası bulunan Mali Hizmetler Daire Başkanı Selahattin Artun'un da sosyal medya hesabında lüks tutkusunu gözler önüne seren fotoğraflar paylaşması da eleştiri konusu olmuştu. Artun’un bu eleştirinin ardından elinde puro ile paylaştığı fotoğrafını sosyal medya hesabından silmesi dikkat çekti.