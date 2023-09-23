Altın Portakal'da KHK yasağı: Jüri üyeleri görev bıraktı, belgeselin seçkiye geri alınmasını koşul koydu

OHAL KHK'leriyle ihraç edilen iki kamu çalışanının mücadelesini belgeselleştiren yönetmen Nejla Demirci, Kanun Hükmü/The Decree isimli belgeselin 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Belgesel Yarışma Seçkisinden kaldırıldığını duyurdu.

Gerekçe: Yargı süreci

Yönetmen Nejla Demirci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılan doktor Yasemin ve öğretmen Engin'in ihraç sonrası gösterdikleri mücadeleyi anlatan KANUN HÜKMÜ/ THE DECREE belgeselimiz ani bir karar ile 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Belgesel Yarışma Seçkisinden kaldırıldı.

Doktor Yasemin Demirci ve Öğretmen Engin Karataş hakkında kesinleşmiş herhangi bir yargılama söz konusu değilken festival mazeret olarak belgeselin bir karakterinin yargı sürecinde olduğunu iddia ediyor.

AYM tazminat kararı vermişti

Belgeselimiz henüz yapım aşamasındayken yapımı yasaklanmış ve bu sebep ile yargıya başvurmuştuk. Nihayetinde AYM eserimi ifade özgürlüğü, bilim ve sanat özgürlüğü çerçevesinde değerlendirdi ve tarafıma tazminat ödenmesine karar verildi.

Sinema faaliyetini topluma aktarmak için yola çıkmış bir festivalin 60. Yılında doğru olmayan ve dahi doğru olsa bile kendisini ilgilendirmeyen bir yargı süreci işten ayrılma işleminin hukuka aykırılığı ile ilgilidir.

Belgeselin konusu ise sivil direniş ve mücadele örneğidir. Mahkeme üzerinde belgesel filmin hiçbir baskı etkinliği yokken KHK ile öğretmeni işten çıkaran yönetimin fiili baskısı vardır Filmin kaldırılma gerekçesi aldatmacadır, mahkemeyi etkileme potansiyeli mevcut iktidarda fazlasıyla vardır, filmler sadece toplumu bilgilendirme amaçlıdır.

Bu yaşanan hukuksuzluk, açık seçik sansürün muhatabı sanat özgürlüğünden yararlanması gereken Türkiye toplumudur. Hukuk, demokrasi isteyen Türkiye toplumu mağdur edilmiştir.

Bu yaşanan Belgesel Sinemaya bir darbedir.

Bunun sorumlusu Antalya Altın Portakal Film Festivalidir."

Festival jürileri: Geri alınırsa jüri üyeliğine devam ederiz

Antalya Altın Portakal Film Festivali jürileri de bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Jüri üyeleri olarak meslektaşlarıyla yan yana duracaklarını ilan ettikleri açıklamada, “Aşağıda imzası bulunan jüri üyeleri olarak, 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali’ndeki görevimizi, “Kanun Hükmü” filminin Belgesel Yarışma seçkisine geri alınmasıyla yerine getirebileceğimizi kamuoyuna duyururuz” denildi.

"60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması, Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması, Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması ve Belgesel Film Yarışması Seçici Kurulu bölümlerinde görevli jüri üyeleri olarak, ülkemizin en köklü film festivalinde Nejla Demirci'nin ‘Kanun Hükmü’ belgeselinin ani bir kararla yarışma programından çıkarılmasını şaşkınlık ve üzüntüyle karşıladık.

Filmlerde suç unsuru arayan bu bakışı ve sansür yaptırımının normalleşmesini kabul etmiyoruz. Yıllardır süren Antalya Altın Portakal Film Festivali geniş bir mutabakatla topluma aittir. Demokratik ilkelerden, ifade özgürlüğünden ödün veremez. Bu bağlamda sanatçılar için güvenli bir alan olmaya devam etmesi yaşamsaldır. Jüri üyeleri olarak bizler de meslektaşlarımızla yan yana durmayı görev biliyoruz. Aşağıda imzası bulunan jüri üyeleri olarak, 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ndeki görevimizi, "Kanun Hükmü" filminin Belgesel Yarışma seçkisine geri alınmasıyla yerine getirebileceğimizi kamuoyuna duyururuz."

Açıklamanın altında imzası olan jüri üyeleri şöyle:

"Demet Akbağ, Ayşegül Aldinç, Onur Saylak, Özcan Alper, Mehmet Günsur, Ali Aga, Sema Kaygusuz, Behiç Ak, Zeynep Dadak, Deniz Tortum, Elif Refiğ, Hazar Ergüçlü, Paolo Bertolin, Ali Ercivan, Hakan Bıçakcı, Anna Maria Aslanoğlu, Ezel Akay, Engin Palabıyık, Senem Erdine, Ahmet Gürata."

Antalya Altın Portakal Film Festivali jürileri olarak, Kanun Hükmü/The Decree adlı belgeselin seçkiden çıkarılmasına ilişkin tavrımızdır. pic.twitter.com/lCYJRaZTXT — Sema Kaygusuz (@KaygusuzSema) September 23, 2023 {C}{C}{C}{C}

Türkiye KHK'lı Platformları Birliği'nden tepki

Belgeselin yarışma seçkisinden kaldırılmasına tepki gösteren Türkiye KHK’lı Platformları Birliği kararın geri alınmasını istedi.

Uygulanan bu açık sansürün, "kanun hükmünde bir sansür" olarak değerlendirildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi: “KHKlıların geliştirdikleri eylemselliklere karşı oluşturulan bu haksız uygulamaların tamamı, düşman hukukunun devam ettiğinin göstergesidir. Yaşanan sansürün bir an önce ortadan kaldırılmasını ve belgesel filmin tekrar yarışmaya kabul edilmesini acilen ve önemle talep ediyoruz."

Belgesel Sinemacılar Birliği: Sansür ve yasağı kabul etmiyoruz

Belgesel Sinemacılar Birliği yaptığı açıklamada, “Sansür ve yasağı kabul etmiyoruz. Bu yanlıştan dönün” denildi.