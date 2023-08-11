Altın Portakal kurucusunun heykelini çaldıran Antalya Büyükşehir Belediyesi: 'Su bastı, hırsızlar dadandı'

Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin isim babası ve kurucularından olan Yönetmen Behlül Dal’ın adını taşıyan sinema müzesine ait materyallerin belediyeye ait depoda çürümeye terk edilmesiyle ilgili haberimize Büyükşehir’den açıklama geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı’nın konuyla ilgili açıklamasında, söz konusu müzenin 2014 yılında belediye yönetimi tarafından kapatıldığı ve eserlerin Bülent Ecevit Kültür Merkezi’ne taşındığı belirtilerek, “Behlül Dal Sinema Müzesi'ne ait eserlerin ve sergileme materyallerinin depolandığı Bülent Ecevit Kültür Merkezi bu dönemde atıl durumda bırakılmasından dolayı su basması, hırsızlık vakaları gibi olumsuz durumlar yaşanmıştır” denildi.

Türkiye’nin en köklü kültürel organizasyonlarından biri olan Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin isim babası ve kurucularından ünlü yönetmen Behlül Dal’ın anısını yaşatmak için 2013 yılında bir sinema müzesi kuruldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan ve festivalin 50. Yıldönümü olan 5 Ekim 2013 tarihinde dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın tarafından açılışı yapılan müzede, Behlül Dal’ın sinemayla ilgili kişisel arşivinin yanı sıra Safa Önal’ın senaryolarını yazdığı daktilosu ile çeşitli dokümanlar yer alıyordu.

AKP’li Türel kapattı, CHP'li Böcek üstüne yattı

AKP’li Menderes Türel’in 2014 yerel seçimlerinde Başkanlık koltuğuna oturmasının ardından kapısına kilit vurulan müzeler arasında yer alan Behlül Dal Sinema Müzesi’nde sergilenen malzemeler, Karaalioğlu Parkı bitişiğindeki Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nin deposuna taşınmıştı. Ancak 2019’da CHP’li Muhittin Böcek’in göreve gelmesinin ardından müzenin yeniden açılması beklenirken aradan 4 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen bu konuda somut bir adım atılmadı.

Büyükşehir Belediyesi'nden itiraf gibi açıklama

Depoda çürümeye terk edilen müze malzemeleri arasında bulunan Behlül Dal’a ait silikon heykelin baş kısmı önce depoda pislik içerisinde yerlerde sürünürken görüntülendi, bir süre sonra ise bir otomobilin direksiyonunda hırsızlara karşı korkuluk olarak kullanıldığı görüldü. Konuyu gündeme getiren haberimizin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden itiraf gibi açıklama geldi.

'Müze eselerinin olduğu depoda hırsızlık ve su baskınları yaşandı'

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan konuyla ilgili açıklamada, müzeye ait eserlerin kaldırıldığı depoda hırsızlık ve su baskınlarının yaşandığı için bazı malzemelerin kullanılamaz duruma geldiği itiraf edilerek şu görüşlere yer verildi: “Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından, 50. Altın Portakal Sinema Festivali'nin gerçekleştirildiği 2013 yılında Behlül Dal Sinema Müzesi'nin açılışı yapılmıştır. Büyük çoğunluğu Behlül Dal'a ait olan, sinema sanatı ile ilgili eserlerin sergilendiği müze 2014 yılında, dönemin Büyükşehir Belediye Yönetimi tarafından kapatılmış ve müzeye ait eserler Bülent Ecevit Kültür Merkezi'ne taşınmıştır. Ayrıca yine aynı dönemde, Büyükşehir Belediyesi Yönetimi tarafından Sobacılar Çarşısı'nda bulunan Soba Müzesi, rahmetli Fikret Otyam'ın adını taşıyan Fikret Otyam Sanat Galerisi ve Kaleiçi'nde bulunan Antalya Kültür Evi de kapatılmıştır. Behlül Dal Sinema Müzesi'ne ait eserlerin ve sergileme materyallerinin depolandığı Bülent Ecevit Kültür Merkezi bu dönemde atıl durumda bırakılmasından dolayı su basması, hırsızlık vakaları gibi olumsuz durumlar yaşanmıştır.

‘Müzeye ait canlandırmalar kullanılamaz duruma geldi'

2019 yılında yönetime gelmemizin ardından, Behlül Dal Sinema Müzesiyle ilgili öncelikli olarak envanterine kayıtlı eserlerle ilgili sayım ve inceleme yapılmıştır. Yapılan çalışma sonucu envantere kayıtlı eserlerde eksik olmadığı; müzeye ait canlandırmalar, vitrinler, sergilemeyi güçlendiren materyallerin ise sağlıksız depolama ve muhafaza şartlarından dolayı kullanılamaz durumda oldukları tespit edilmiştir. Akabinde müzeye ait özellikle küçük boyutlu eserler depolama kaplarına yerleştirilerek daha sağlıklı ve korunaklı muhafaza edilecek alana taşınmıştır.

Müzeyi aynı mekanda yeniden kurmak için çalışma başlatıldı

Yaşanan bu olumsuzlukları gidermek, Altın Portakal'ın önemli aktörlerinden Behlül Dal'ın anısına gereken saygıyı göstermek adına Altın Portakal Sinema Müzesi aynı tarihi mekânda kurulması ve ziyarete açılmasıyla ilgili gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Daire Başkanlığımız uzmanları tarafından müzesinin kurgusal planlaması yapılmış, teşhir ve tanzim projesi hazırlanmış ve teşhir tanzim uygulamasının yapılması için ihaleye çıkılmıştır. Altın Portakal Sinema Festivali'nin ve Behlül Dal'a ait koleksiyonun ziyaretçilere tanıtılacağı müzede modern ve geleneksel sergileme yöntemleri izlenecektir. Müzeyi ziyaret edenler Altın Portakal tarihçesini, sinema sanatının tanığı eserleri müzede izleyebileceklerdir. Daire Başkanlığımız tarafından Antalya Kent Konseyi Kültür ve Sanat komisyonuna 27.01.2021 ve 30.03.2023 tarihlerinde Behlül Dal Sinema Müzesi'nin ve müzeye ait eserlerin durumu ve geleceği ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır.”

Büyükşehir Belediyesi ihaleyle yeni heykeller yaptıracak

Büyükşehir Belediyesi’nin 24 Ağustos 2023 tarihinde yapacağı ihalede, aralarında Behlül Dal, Adile Naşit, Kemal Sunal, Tarık Akan ve Fatma Girik gibi Yeşilçam’ın ünlü isimlerinin heykellerinin de yer aldığı 45 kalem mal ve hizmet alımı yapılacak. İhale başlığında yeniden kurulması planlanan müzede Behlül Dal adının yer almaması da dikkat çekiyor.