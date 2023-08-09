Behlül Dal’ın müzedeki başı hırsızlara korkuluk oldu!

Altın Portakal Film Festivali’nin kurucularından ünlü yönetmen Behlül Dal’ın adını taşıyan müzede yer alan heykeli önce depoda çürümeye terk edildi, ardından da bir otomobilin içinde hırsızlara karşı korkuluk olarak kullanıldı. Behlül Dal’ın başını kaybeden Büyükşehir Belediyesi, yeni heykel yaptırmak için 24 Ağustos’ta ihale yapacak.

Altın Portakal Film Festivali’nin 60. yılında festivalin kurucusu usta yönetmen Behlül Dal’a büyük saygısızlık. Behlül Dal’ın adını taşıyan sinema müzesinde yer alan ünlü yönetmenin silikon heykelinin başı önce depoya atılarak çürümeye terk edildi, daha sonraysa başın, bir otomobilin içinde hırsızlara karşı korkuluk yapıldığı görüldü.

Bu yıl 7-17 Ekim tarihleri arasında festivalin 60. Yılı etkinliklerine hazırlanan Antalya’da, adı Altın Portakal ile anılan ünlü yönetmenin anısına yapılan bu vefasızlık tepki çekti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı’nın 24 Ağustos’ta yapacağı sinema müzesiyle ilgili "uygulamalı mal alım" ihalesinde silikon heykellerin de yer alması dikkat çekti.

Altın Portakal'ın Kurucusuna Büyük Vefasızlık

Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin kurucularından usta yönetmen Behlül Dal’ın adını taşıyan Sinema Müzesi’nin kapatılmasının ardından müze materyalleri kaderine terk edildi. Festivalin ellinci yıldönümünde 5 Ekim 2013 tarihinde hizmete açılan müze, AKP’li Menderes Türel’in 2014’de ikinci kez başkan seçilmesinin ardından kapatılmıştı. İçlerinde Behlül Dal’ın sinemayla ilgili kişisel koleksiyonunun yanı sıra usta yönetmenin silikon heykelinin de bulunduğu müze materyalleri Karaalioğlu Parkı bitişiğindeki Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nin deposuna kaldırılarak çürümeye terk edildi.

Behlül Dal Heykelinin Başı Depoda Pislik İçinde Sürünüyor

Yıllardır kaderine terk edilen müze materyallerinin depodaki görüntüleri Altın Portakal Film Festivali’nin öncülerinden biri olan ve festivale büyük emekleri dokunan Behlül Dal’a yapılan vefasızlığın da göstergesi oldu. 2002 yılında yaşamını yitiren usta yönetmenin silikon heykelinin başı pislik içindeki boruların arasında yerlerde sürünürken, diğer müze malzemelerinin de gelişigüzel ortalığa saçılmış vaziyette olduğu görülüyor. 1997’de ‘Ömür Boyu Onur Ödülü’ verilen Behlül Dal’ın anısına yapılan bu onur kırıcı muamele Antalya’ya yakışmadı.

Müze Malzemeleri Depodan Tarihi Binaya Taşındı

Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nin Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘onarım’ karşılığında özel bir şirkete kiralanmasının ardından başlatılan tadilat sırasında buradaki depoda çürümeye terk edilen Sinema Müzesi malzemeleri Haşim İşcan Mahallesi’ndeki tarihi binaya taşınmıştı. Ancak 1305 Sokak’ta yer alan tarihi binanın müze malzemeleri açısından güvenlikli bir yer olmadığı belirtiliyor.

Behlül Dal'ın Arşivi Depolarda Çürümeye Terk Edildi

Kent kamuoyunda akıbetinin ne olacağı merak edilen Behlül Dal Sinema Müzesi’nde, ünlü yönetmenin sinema yaşamı boyunca oluşturduğu 444 parçadan oluşan kişisel koleksiyonunda yer alan malzemelerin yanında kurgusal anlatımla sergilenen beş ayrı silikon heykel yer alıyordu. Behlül Dal’a ait sinemayla ilgili belge ve fotoğrafların yanı sıra AS Film ve Halk Film’den kalma seslendirme üniteleri de müzede sergileniyordu. Ayrıca körüklü fotoğraf makineleri, çeşitli ebatlarda mikrofonlar ve kollu çekim makineleriyle ev ve stüdyo tipi film gösterim cihazlarının yer aldığı müze, Antalya’nın yarım yüzyıllık sinema belleği niteliğindeydi.

Büyükşehir Belediyesi Sinema Müzesi İçin İhale Yapacak

Behlül Dal’a yapılan bu vefasızlığa ilişkin yetkililerden bir açıklama gelmezken Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı’nın 24 Ağustos’ta Sinema Müzesi için bir ihaleye yapacağı öğrenildi. EKAP’ta yer alan ihale ilanında yer verilen bilgilere göre kapatılan Behlül Dal Sinema Müzesi’nin de bağlı olduğu kurum, 45 ayrı kalemden oluşan uygulamalı mal alımı yapacak.

İhale Kalemleri Arasında Behlül Dal Heykeli de Var

‘Antalya Altın Portakal Sinema Müzesi Proje Uygulamalı Malı Alımı’ başlığı ile duyurulan ihalenin açık ihale usulü olacağı belirtiliyor. İşe başlama tarihinden itibaren 120 gün süresi bulunan ihale kapsamında alınacak mal ve hizmetler arasında Behlül Dal’ın silikon heykeli ile birer adet Adile Naşit, Tarık Akan, Kemal Sunal ve Fatma Girik gibi ünlü oyuncuların heykelleri de yer alıyor. İhale kapsamında alınacak diğer kalemler ise şöyle sıralanıyor: “45 kalem malzemeden oluşan Rölyef, silikon heykel, mobilya, vitrin vb. malzemelerin Antalya Altın Portakal Sinema Müzesi Proje Uygulamaları mal alımı kapsamında alınması işidir.”

Behlül Dal Heykelinin Başı Nerde Bilinmiyor

Behlül Dal’ın anısına yapılan büyük saygısızlığın ardından adını taşıyan müzede sergilenen heykelin kaybolan başının nerede olduğu bilinmiyor. En son sosyal medyada bir otomobilin direksiyonuna iliştirilerek hırsızlığa karşı önlem olsun diye korkuluk olarak kullanıldığı görülen ünlü yönetmenin başının müze materyallerinin çürümeye terk edildiği depodan nasıl çıkarıldığı merak ediliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 24 Ağustos’ta yapacağı Sinema Müzesi ihalesinde silikon heykellerin de yer alması, Behlül Dal’ın parçalanarak başı kaybolan heykelinin yerine yenisinin konulacağı şeklinde yorumlanıyor.

Ömür Boyu Onur Ödülü Verilmişti

Sinemadan tiyatroya çok yönlü bir sanatçı olan Behlül Dal’ın Antalya’nın yakın tarihinde önemli bir yeri bulunuyor. 1922’de İstanbul’da doğan usta yönetmen, 1940’lı yıllarda Antalya Halkevi’nin Bölge Müdürlüğü’nü de üstlendi. Bu dönemde sergilenen tiyatro oyunları, Antalya Halkevi’nin ülke genelinde öne çıkmasını sağladı. 1957’de Antalya’da Antiş Film Antalya Filmcilik Komandit Şirketi’ni kuran Dal, kuruluşuna öncülük ettiği Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin isim babası olarak biliniyor. 1997 yılında Antalya Kültür Sanat Vakfı’nca ‘Ömür Boyu Onur Ödülü’ ile onurlandırılan Behlül Dal, 2002’de yaşamını yitirdi.