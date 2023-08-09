Altın Portakal emekçileri 9 yıldır haklarını arıyor: ‘Mağduriyetler artık giderilmeli'

Türkiye’nin en köklü kültürel etkinliklerinden biri olan Antalya Altın Portakal Film Festivali’ne sayılı günler kala 9 yıldır haklarını arayan emekçiler ikinci kez eylem yaptı.

Antalya Altın Portakal Film Festivali organizasyonunda emeği olan Antalya Kültür Sanat Vakfı (AKSAV) çalışanları tazminat ve haklarını alamadan işten çıkartılmalarını protesto etmek için ikinci kez Büyükşehir Belediyesi önünde eylem ve basın açıklaması yaptı.

Altın Portakal emekçilerinin avukatı Baştuğ Çalışır, sadece bir avukat olarak değil, aynı zamanda halkçılık ve hak savunuculuğuna önem verdiğini belirten 16 yıllık bir CHP üyesi olarak burada bulunduğunu dile getirdi. Çalışır, Altın Portakal emekçilerinin hak arayışının devam edeceğini, çözüm bulunmaması halinde festival boyunca farklı eylem ve açıklamaların yapılacağını belirtti.

‘16 yıllık CHP üyesi bir avukat olarak temsil ediyorum'

Bugün bir kez daha Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya gelen AKSAV emekçileri, Büyükşehir’in "Tüm alacak ve borçlar AKSAV’a aittir. AKSAV çalışanlarının hak arayışlarını destekliyor fakat Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin böyle bir ödemeyi yapılabilmesinin yasa ve yönetmeliklere göre mümkün olmadığını kamuoyuna saygılarımızla bildiririz" açıklamasına da yanıt verdi. Yanıtta sorumluluğu görmezden gelen hatta Altın Portakal emekçilerinin açıklamalarını yalanlayan tavrın kamuoyunun vicdanına havale edildiğini belirten Çalışır, bunun acizlik ve başını kuma gömen bir tavrın örneği olduğunu üzülerek karşıladığını söyledi.

Bu süreçte emekçilerin Belediye ile sulh yaklaşımlı görüşmeler için çabaladığını dile getiren Çalışır, bu çabalardan hiçbir sonuçsuz kaldığını dile getirdi:

“Haklarımızı anlatmak ve bir çözüm bulmak için bu süre zarfında iki kere özel kaleme, iki kere de genel sekreterliğe dosyalarla başvurularda bulunuldu. CHP seçmeninin oylarıyla seçilip de çözüm bulmak için oturulan koltuklardan bir çözüm çıkmazsa, kafaları kuma gömenlere ayna tutmak ve ne olduklarını halka ve örgüte ifşa etmek, önce halkçılık, sonra bir hak savunuculuğu ve nihayetinde örgütlü mücadelenin güzel de bir örneğidir.”

‘Hak mücadelesi çözüm bulana kadar devam edecek’

Altın Portakal emekçilerinin bir çözüm bulana kadar hak mücadelesine düzenli olarak devam edeceğinin altını çizen Av. Baştuğ Çalışır, Altın Portakal emekçilerinin, bu yılki Altın Portakal Festivali’nin sanat dolu bir şenlik olarak mı yoksa emekçilerin mağduriyetlerinin nasıl giderilemediğinin tartışıldığı bir eylem platformu olarak mı anılacağına karar vereceğinin altını çizdi.

‘Mağduriyetler artık giderilmeli'

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 14 Nisan 2021 tarihinde mahkemeye verdiği yanıtta, 45. Altın Portakal Film Festivali kapsamında AKSAV’dan hizmet alımı yapıldığı ve borsun da ödenmediğinin kabul edildiğine dikkati çeken Çalışır, “Duruşma Eylül ayında gerçekleşecektir. Belediyelerin dernekler ve vakıflarla ilgili organik bağını ortaya koyan Yargıtay kararları da bulunmakta, belediyeye ödeme yapması amacıyla yeniden haciz ihbarnameleri gönderilmiş olup, ödeme yapılmasını beklediğimizi ve bu kişilerin mağduriyetlerinin artık giderilmesi gerektiğini sizlerle paylaşıyorum” diye konuştu.

Muhittin Böcek'e sorumluluk hatırlatması

Vakfın kurucu başkanı, doğal üyesi ve şeref üyesi olan Büyükşehir Belediyesi’nin dolayısıyla Belediye Başkanı ve makamının bu süreçteki sorumluluğuna dikkat çeken Av. Baştuğ Çalışır, “Tekrar hatırlatıyorum; vakfın kurucu başkanı, doğal üyesi, şeref üyesi olan belediye başkanı ve makamının hiç mi sorumluluğu yoktur. O halde önümüzdeki haftaya kadar bu sorun çözülmezse, öyle bir soru soracağım ki Sayın Başkan bir daha rahat uyku uyuyamayacaktır. Çünkü kalan siyasi görev dönemi içinde 4 yıldır ne yaptığını hem genel merkeze hem de seçmene anlatmak sorunda kalacaktır. Muhittin Böcek, bu kişilerin mağduriyetlerini gidermek konusunda değil, yapmadıklarıyla anılacaktır. Yapabilecekken yapmadıklarınızdan da ahlaken sorumlusunuzdur” ifadelerini kullandı.