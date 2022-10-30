Altın Kelebek'ten 'dünya görüşüm sebebiyle' diyerek çekildi

Şarkıcı Tan Taşçı, aday gösterildiği Altın Kelebek Ödülleri’nden çekildiğini açıkladı.

Tan Taşçı, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Aday gösterilmiş olduğum Altın Kelebek Ödülleri'nden gerek dünya görüşüm, gerekse hiçbir ödül törenini yeterince bağımsız ve etik bulmamam sebebi ile çekildiğimi bildirmek isterim" dedi.

Bu yıl 48’incisi düzenlenen Altın Kelebek ödüllerine aday gösterilen Vahide Perçin, Armağan Çağlayan, Işıl Yücesoy, Aslı Şafak, Şanışer, Işın Karaca, Yeşim Salkım ve Özlem Türkad da adaylıktan çekildiklerini duyurmuştu.