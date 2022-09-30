Işıl Yücesoy ve Vahide Perçin, 'Altın Kelebek' adaylığından çekildi

Oyuncu Işıl Yücesoy ve Vahide Perçin, Altın Kelebek Ödülleri'nde adaylıktan çekildiklerini bildirdi.

Oyuncu Işıl Yücesoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde açıklanan Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' kategorisinde aday gösterilmişim. Pantene ekibine, Hürriyet Kelebek ailesine ve oylama yapan tüm izleyicilere teşekkür ederim" dedi.

"Adaylık sisteminin doğru bir uygulama ile belirlendiğini düşünmediğim için adaylıktan çekildiğimi belirtmek istiyorum" diyen Yücesoy, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm seyircilerimizin 53 yıllık sevgisi benim için hayatta aldığım en kıymetli ödüldür. Bu yarışmaya katılmaya hak kazanan tüm genç arkadaşlarıma başarılar diliyorum."

Vahide Perçin: Adaylık seçimi adaletli yapılmıyor

Oyuncu Vahide Perçin de adaylıktan çekildiğini bildirdi.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre Perçin, "Adaylık seçiminin uzun zamandır adaletli yapılmadığına inandığım için adaylıktan çekiliyorum" ifadelerini kullandı.