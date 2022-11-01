'Altılı Masa'ya BTP dışında da katılmak isteyen partiler var, karar belli oldu'

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın Millet İttifakı’na katılmak istediğini söylemesi 6'lı masada gündem olmuş, İYİP Sözcüsü Zorlu BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın altılı masaya katılma talebine ilişkin "Sayın Genel Başkanımız, Sayın Kılıçdaroğlu'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi bu konuda" demişti.

Konunun 14 Kasım’da gerçekleştirilecek 6’lı masa toplantısında gündeme gelmesi beklenirken, Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya bugünkü yazısında "Kadiri tarikatının önde gelenlerinin etkin görev üstlendiği Bağımsız Türkiye Partisi’nin bu aşamada 6’lı masada olmasına pek sıcak bakılmıyor" diye yazdı. Sarıkaya "Aktarıldığına göre BTP dışında da herhangi bir ittifak içinde bulunmayan bazı partiler 6’lı masada yer alma taleplerini iletmiş" bilgisini aktardı.

Sarıkaya'nın yazısının bir bölümü şöyle:

"Hatta o derece ki, muhafazakar partilerin yanı sıra solun farklı kesimlerinde yer alan, hatta geçmişin etkin, bugünün ise az oy alan partilerinden benzer talepler gelmiş.

Bazıları SP üzerinden, bazıları da Gelecek Partisi aracılığıyla 6’lı masada olma talebini aktarmış.

Talepte bulananlara da aynı yaklaşım gösterilmiş; hepsini birden masaya almanın karar süreçlerine etki yapacağına dikkat çekilmiş.

Bunu aktaranlar, geçmişte liderler zirvesinde alınan karar gereği genişlemeye kapının kapandığı, “6 parti dışında katılım olmaması kuralının” geçerliliğini sürdürdüğüne vurgu yaptı.

Özetle BTP’ye verilecek mesaj da bugünden kesinleşmiş görünüyor: 'Bizimle yol alabilirsiniz ama masada değil. Aramızdaki bir parti veya ittifakın listesi olması kaydıyla…' Burada tek başına Saadet Partisi’nin bir direncinden çok diğer bileşenlerin gerekçeleri öne çıkıyor..."