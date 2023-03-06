Altılı Masa'nın sitesi Millet İttifakı sitesine dönüştürüldü

CHP, İYİP, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin oluşturduğu Altılı Masa'nın çalışmalarını kamuoyuyla paylaştığı internet sitesi, İYİPin masadan ayrılmasının ardından dönüştürüldü.

Altılı Masa’nın toplantılarına ilişkin bilgi ve duyurularının yer aldığı altilimasa.biz internet sitesine giriş yapıldıktan sonra milletittifaki.biz sitesine yönlendirme yapılıyor.

milletittifaki.biz sitesinde, 'Liderler Buluşması', 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem', 'Komisyonlar' başlıkları yer alıyor.

Sitenin ana sayfasında CHP, İYİP, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi liderlerinin isimleri ve imzaları yer alıyor.

Sitede ayrıca, Akşener’in dahil olmadığı son toplantılara dair fotoğraflar da bulunuyor.