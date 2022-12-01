AKP'ye yakınlığıyla bilinen SuperHaber adlı haber sitesinde dikkat çeken bir haber yayımladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Altılı Masa liderlerine Diyanet İşleri Başkanı olarak Mustafa İslamoğlu’nu önerdiği iddia edildi.
Haber Merkezi
soL - Diyarbakır
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Altılı Masa'nın Diyanet İşleri Başkanı belli oldu iddiası
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni olan gazeteci Cengiz Er’in sahibi olduğu SuperHaber isimli haber sitesinde dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Haber Merkezi
AKP'ye yakınlığıyla bilinen SuperHaber adlı haber sitesinde dikkat çeken bir haber yayımladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Altılı Masa liderlerine Diyanet İşleri Başkanı olarak Mustafa İslamoğlu’nu önerdiği iddia edildi.