'Altılı Masa'nın adayı 4 Şubat'ta duyurulacak' iddiası

Habertürk yazarı Bülent Aydemir, 6'lı Masa'nın adayını 4 Şubat'ta açıklayabileceğini duyurdu.

"Bugüne kadar altılı masayla ilgili yapılan değerlendirmelerde, cumhurbaşkanı adayının şubat ortasına kadar açıklanacağı ya da açıklanması gerektiği vurgulanıyordu. Ancak dün kulislerde ilk kez 4 Şubat tarihi seslendirilmeye başlandı" diyen Aydemir, "30 Ocak’taki toplantının ardından adayın 4 Şubat Cumartesi günü açıklanacağı belirtiliyor. Bu açıklama ortak adaya ilişkin mi olacak yoksa Kılıçdaroğlu’nun ismi mi açıklanacak? O gün yaklaştığında öğreneceğiz ancak aday ismi açıklandığında siyasi hava bir hayli ısınacak" ifadesini kullandı.