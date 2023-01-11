Altılı Masa’nın 1 No’lu Kararnamesi belli oldu: Hepsi kabineye girecek

Halktv yazarı İsmail Saymaz, "Altılı Masa’nın 1 No’lu Kararnamesi" başlıklı yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Saymaz, cumhurbaşkanı yetkililerinin kısıtlanacağını belirtirken, “Cumhurbaşkanı yardımcılarına ve bakanlara yetki paylaşımı, meclis seçimlerinden sonra çıkarılacak cumhurbaşkanı kararnamesiyle belirlenecek" dedi," Altılı Masa’nın adayı seçimi kazanınca ikinci adıma geçilecek. Altı lider ya cumhurbaşkanı yardımcısı sıfatıyla kabineye girecek ya da yerine bir vekil görevlendirecek" aktarımında bulundu.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

"Telefonu açtım.

Karşımda, muhalif bir politikacı vardı.

Dedi ki:

“Altılı Masa’nın 1 No’lu kararnamesinden haberiniz yok mu?”

Gerçekten haberim yoktu.

Malum; Altılı Masa, hali hazırda ‘Geçiş Sürecinin Yol Haritası’ başlıklı metni üzerinde çalışıyor. Bu metin, cumhurbaşkanı adayının ilanından başlayarak, iktidara gelindikten sonra hangi kararların alınacağını ve kurumların nasıl yapılandırılacağını içeriyor.

Sır gibi saklanan ‘Geçiş Sürecinin Yol Haritası’na göre ilkin şu olacak:

“Cumhurbaşkanı adayı seçim öncesi kamuoyuna güçlendirilmiş parlamenter sistem ilkelerine uygun hareket edeceğini açıklayacak.”

Altılı Masa’nın adayı seçimi kazanınca ikinci adıma geçilecek. Altı lider ya cumhurbaşkanı yardımcısı sıfatıyla kabineye girecek ya da yerine bir vekil görevlendirecek.

Kaynağım 5 Ocak'taki Altılı Masa toplantısında ilk senaryonun benimsendiğini ileri sürüyor. Eğer böyleyse liderler milletvekili olamayacak demektir.

Altı partiye, oy oranına bakılmaksızın birer bakanlık verilecek. Oy oranı nispetinde bakanlık sayısı artacak.

‘Geçiş Sürecinin Yol Haritası’nda şöyle yazıyor:

“Cumhurbaşkanı geçiş sürecinde yürütme yetkisi ve görevini katılımcılık anlayışı ve yetki paylaşımı esasına göre kullanacak.”

Peki, yetki paylaşımı nasıl olacak?

“Altılı Masa’nın 1 No’lu kararnamesi” ile elbette.

Geçiş Sürecinin Yol Haritası’ndan:

“Cumhurbaşkanı yardımcılarına ve bakanlara yetki paylaşımı, meclis seçimlerinden sonra çıkarılacak cumhurbaşkanı kararnamesiyle belirlenecek.”

Ayrıca:

“Kanun ve kanun hükmünde kararnamelerle cumhurbaşkanına verilen yetkiler Anayasa değişikliği ile uyum sağlamak üzere tek bir KHK ile değiştirilecek. Ve bu Bakanlar Kurulu ile bakanlıklar tarafından kullanılacak şekilde yeniden düzenlenecek.”