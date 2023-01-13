Altılı Masa’dan ‘kriz’ açıklaması: 30 Ocak'ta netleşecek

Altılı Masa’nın güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş süreciyle ilgili önerilerini açıklamaya başlaması ve artık cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunu ele almaya başlayacağını duyurması üzerine siyaset kulisleri hareketlendi.

HDP’nin de kendi cumhurbaşkanı adayını açıklayacağını söylemesi, “Muhalefet, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ne yapacak” sorusunu gündeme getirdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun, “Cumhurbaşkanı ister içeriden ya da dışarıdan olsun, genel başkanlar karar süreçleri içerisinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar” sözleri ile “Cumhurbaşkanı aldığımız kararları kabul etmezse kriz çıkar. Seçimler yenilenir” açıklamasını yapması da muhalefetin geçiş süreciyle ilgili önerdiği yönetim şekline ilişkin soru işaretlerine neden oldu.

6 partinin kurmayları tüm bu tartışmaları Cumhuriyet’e değerlendirdi.

'Seçimi ilk turda alacağız'

CHP kurmayları, HDP’nin kendi adayını çıkarmak istemesini “normal” karşılıyor. CHP’de “HDP’nin kendi ittifakı var. Bu nedenle kendi adayını çıkartması da çok normal. Ama onların aday çıkartması, onların seçmeninden oy alamayacağımız anlamına gelmez. Bu seçimin ilk turda biteceğini, üç aday çıksa bile 13. cumhurbaşkanının altılı masanın adayı olacağını düşünüyoruz. HDP’nin aday çıkartması masanın dışında bir konu” yorumları yapılıyor. Davutoğlu’nun “Kriz çıkar” açıklamasına da değinen CHP kaynakları, “Biz zaten kriz çıkmaması için şimdiden ortak program, geçiş süreci yol haritası gibi çalışmaları açıklıyoruz. Bunları şimdiden çalıştıktan sonra niye kriz çıksın?” değerlendirmesinde bulunuyor.

HDP’nin durumu

Gelecek Partisi kaynakları da cumhurbaşkanı adayının yüksek bir ihtimalle 6 liderden biri olacağını söyleyerek “Biz de bu 6 liderden biri yetkilerini masada oturan genel başkanlarla paylaşacağını söylüyoruz. Bunda yanlış olan ne? Cumhurbaşkanı her konu hakkında elbette izin istemeyecek. Ama yönetimde ortak akıl kullanılacak” diyor. “Bir kriz çıksa bile bugüne kadar nasıl çözdüysek yine öyle çözeceğiz” diyen Gelecek Partililer, HDP’nin aday çıkarması konusuna ilişkin de Davutoğlu’nun, “Masayı etkilemez” sözlerini yineliyor.

Saadet Partisi: İzin istemesi doğru olmaz

Saadet Partisi kaynakları, Davutoğlu’nun imza yetkisi açıklamasıyla ilgili, netleşmiş bir karar alınmadığını söylüyor. Bu konuda 30 Ocak’ın beklenmesi gerektiğini söyleyen kaynaklar, “Cumhurbaşkanının hareket ederken izin alması gibi bir durum zaten doğru olmaz. Bunu önermeyiz. 6 partinin ortaklaştığı program netleştikten sonra 30 Ocak’ta açıklanmış olacak. Ondan sonra insanlar ne önerdiğimizi görmüş olacak. Şu anda tek tek sorular üzerinden yorumlar yapılmış oluyor” diyor.