Altılı masadan Hüseyin Baş'a kötü haber

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, altılı masaya katılmak istediklerini açıklamıştı. Baş, "Bizi Millet İttifakı ve altılı masaya davet etmelerini istiyoruz. Davet etmiyorlarsa da sebebini açıklasınlar" ifadelerini kullanarak gündeme oturmuştu.

Baş'ın talebine ilk tepki Meral Akşener'den gelmişti. BTP Genel Merkezi'ne giden Akşener, Hüseyin Baş'la bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak katılımın olup olmayacağının altılı masa toplantısından sonra belli olacağı ifade edildi.

Bu sefer de gözler Baş'ı masada istemediği iddia edilen Saadet Partisi cephesine çevrildi. Saadet Partisi cephesinden gelen ilk açıklamalar da çekimser yönde oldu.

Deva Partisi kabul etmedi

BTP'nin altılı masaya katılıp katılmaması ile ilgili son yorum ise Deva Partisi cephesinden geldi.

Deva Partisi Sözcüsü İdris Şahin, BTP'nin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e destek vermesinin "kıymetli olduğunu" belirtirken, "Ancak şu aşamadan sonra genişleme ihtimalini son derece zayıf görüyoruz" sözleriyle masada yedinci partiye yer olmadığı mesajını verdi.