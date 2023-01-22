Altılı Masa'da kulis: 'Adaylık için start verildi' iddiası

tv100'e yayınlanan Pınar Işık Ardor ile Gündeme Dair programında tv100 yazarı Fuat Uğur bir kulis bilgisini paylaştı. "CHP'li belediye başkanlarından birinden bilgi aldım" dedi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday olacağını öne sürdü.

tv100.com yazarları Fuat Uğur, Latif Şimşek, Gazete Pencere Yazarı Necdet Saraç, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet Zeki Üçok, Hukukçu Avukat Gökhan Ağdemir; Pınar Işık Ardor ile Gündeme Dair programına konuk olarak gündemi değerlendirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kardeş belediyelerle hayata geçirilen projelerin açılışlarına katılmak üzere 15 şehri kapsayan bir Anadolu turuna çıkması programda masaya yatırıldı.

Fuat Uğur "Kemal Kılıçdaroğlu olaya geniş spektrumla bakıyor. Oy oranı düşük partiler için İYİ Parti’den kontenjan istemiyor. CHP’nin alması muhtemel oy oranın üzerine hesaplayarak 60’a varan kontenjan ayırmayı planlıyor. Akşener de bu fotoğrafta kendisini ayrı bir yere oturtmaya çalışıyor. Elindeki en önemli koz Ekrem İmamoğlu, çünkü Mansur Yavaş kendisini geri çekti. Bu turnede Sayın İmamoğlu’nun yanındaki CHP’li belediye başkanlarından birinden aldığım bilgi 'Artık Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı için start verdik' diyor." ifadelerini kullandı.