'Altılı masada gerginlik aşıldı' iddiası: 'Dağılıyor diye bir şey yok'

Gelecek Partisi ile DEVA Partisi arasında yaşanan "bildirge sorunu"nun CHP üst yönetiminin devreye girmesiyle çözüldüğü öğrenildi.

AKP ve MHP’nin Seçim Yasası’nda yaptığı değişikliğin ardından 6’lı masadaki bazı partiler “İttifak içinde ittifak” formülünü tartışmaya açtı. Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve DEVA Partisi’ne ortak bir ittifakla seçime gitme önerisi götürdü. DEVA Partisi’nin bu öneriyi reddetmesinin ardından iki parti arasında gerginlik yaşandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun demeçlerine de yansıyan gerginlik üzerine CHP üst yönetiminin devreye girdiği ve iki partinin üst yönetimiyle görüştüğü öğrenildi. Görüşmelerin ardından iki partinin karşıt söylemleri dile getirmemesi konusunda uzlaşma sağlandı.

Cumhuriyet’ten Sertaç Eş'e bilgi veren CHP kurmayları şu değerlendirmeyi yaptı:

“İktidar iki parti arasındaki tartışmadan medet umuyor. Bu 6 partinin ortak bir cumhurbaşkanı adayı belirlemesi noktasında bir sorun yok. Böyle bir sorun olmayacağını da biliyoruz. Onun dışında alt başlıklarda bazı farklı görüşler olabilir. Ama bunu 6’lı masa dağılıyor diye görmek bazılarının işine geliyor, birilerinin temennisi bu... Böyle bir şey yok.”