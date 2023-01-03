Altılı masada 'anayasa' krizi

AKP ve MHP’nin başörtüsünün yanı sıra peçe, çarşaf, burka gibi kıyafetlerin kamu görevlileri tarafından kullanılmasının yolunu açan ve aileye ilişkin LGBT karşıtı ifadeler barındıran Anayasa değişikliği teklifine yönelik tartışmalar sürüyor.

Hafta içi muhalefet ile "ikna için" TBMM çatısı altında bir araya gelecek olan AKP iktidarı, aynı zamanda Anayasa Komisyonu’nu da toplayarak teklifin görüşmelerine başlayacak. AKP, MHP, BBP’nin yanı sıra Saadet Partisi’nin de imzacısı olduğu teklife, HDP “ilkesel olarak” karşı olduğunu açıkladı.

CHP’nin son karar için Altılı Masa buluşmasına işaret ettiği teklifin, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmede de “sohbet konusu” olduğu bildirildi.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, TBMM Anayasa Komisyonu’nda gerçekleştirilecek görüşmeler öncesinde, muhalefet kulislerinde “oylama ihtimalleri” tartışılmaya devam ediyor. Altılı Masa’nın 5 Ocak’taki onuncu zirvesi öncesinde CHP ve İYİP'i ziyaret eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun, seçimlerin kazanılmasına giden yolda Anayasa değişikliği teklifinin büyük öneme sahip olduğu, destek vermemenin olumsuz sonuçlar doğurabileceğine yönelik fikrini paylaştığı ifade edildi.

Davutoğlu'nun Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede, 5 Ocak'taki Altılı Masa toplantısında son şekli verilecek Hükümet Programı'nı gündeme getirdiği de bildirildi. Davutoğlu'nun, uzlaşı ve birliktelik görüntüsünün önemli olduğunu belirttiği ve program görüşmelerinin buna göre yapılmasını istediği öğrenildi.

İki farklı ret önerisi

Bir yandan Altılı Masa’nın kararını bekleyen muhalefet milletvekilleri, bir yandan da atılması gereken adımlara yönelik önerilerini dillendiriyor.

Bu kapsamda CHP milletvekillerinin önemli bir bölümünün ve bazı İYİP milletvekillerinin, parti yöneticilerine iki ayrı “dolaylı ret” seçeneğini ilettiği öğrenildi. Bu seçeneklerden biri, oylamaya katılmama önerisi oldu. Muhalefet milletvekilleri, doğrudan ret yerine, oylamaya katılmamanın “tavır koyma” anlamında önemli olduğunu savunuyor.

AKP ile müzakereye girilmemesini isteyen milletvekilleri, kabul oyunun iktidara yarayacağı görüşünde. Muhalefet temsilcilerinin bir diğer seçeneği, “çekimser oy kullanma” yönünde. Bu seçenek şimdilik son alternatif olarak gösteriliyor.

Daha önce teklife gerekli düzeltmeler yapılması koşuluyla “Evet” denilmesi yönünde tavsiye kararı alan İYİP yönetimine de çeşitli öneriler sunuluyor.

CHP’nin olası “Hayır” kararını ya da iktidarın taktik oylarla teklifi referanduma taşıyabileceği ihtimalini dile getiren bir grup İYİP'li “Hayır oyu kullanalım” önerisini parti yönetimine iletti. İYİP kurmaylarının ise Altılı Masa zirvesine işaret ederek, “Bu toplantıdan sonra yeniden görüşme yapılabilir” yanıtını verdiği öğrenildi.