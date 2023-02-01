Altılı Masa'da aday belirleme turu başladı: Karamollaoğlu, Babacan ve Davutoğlu'nu ziyaret etti

Altılı Masa’nın 13 Şubat’ta yapılacak toplantısı öncesi, toplantının ev sahibi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, parti başkanlarını ziyaret etmeye başladı. Karamollaoğlu ilk olarak Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.

Altılı Masa üyesi altı siyasi partinin genel başkanları 26 Ocak’ta yaptıkları yazılı açıklamada, “Tamamlama aşamasına geldiğimiz Geçiş Sürecinin Yol Haritasını, Cumhurbaşkanı adayını belirleme süreciyle beraber nihai değerlendirme sonrası kamuoyuyla paylaşacağız” demişti.

Karamollaoğlu, Babacan ve Davutoğlu'nu ziyaret etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Millet İttifakı bileşenleri 6 siyasi parti başkanına ev sahipliği yapacağı 13 Şubat’taki zirve öncesinde Genel Başkanları ziyaret etmeye başladı.

Karamollaoğlu, bugün sırasıyla Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı parti genel merkezlerinde ziyaret ederek ayrı ayrı görüştü.

Karamollaoğlu turuna devam edecek

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun bu iki konuda uzlaşı sağlamak amacıyla 13 Şubat’ta yapılacak toplantı öncesi parti başkanlarıyla istişarelerde bulunacağı ifade edilmişti. Karamollaoğlu’nun 13 Şubat’a kadar olan süreçte parti başkanlarıyla en az iki kez bir araya geleceği, ittifakın cumhurbaşkanı adayı ve geçiş sürecinin yol haritası konularında uzlaşı arayacağı ifade ediliyor.