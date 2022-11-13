Altılı masa yarın toplanıyor: Parlamenter sistemin anayasa metni hazırlandı

İkinci tur görüşmelerine DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ev sahipliğindeki toplantıyla devam edecek olan 6’lı masanın güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisini anayasaya uyarlamak için oluşturduğu Anayasal ve Yasal Çerçeve Hazırlık Komisyonu, çalışmalarını tamamladı.

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre, metin liderlere sunuldu.

Kurmaylar metnin yarın liderler tarafından açıklanabileceği de belirtirken “Liderler çalışmanın tamamlandığını söyleyip genel başkan yardımcılarının da açıklayacağını söyleyebilirler. Yarın bu konu da gündemlerinde olacak. Ne zaman açıklanacağına onlar karar verecek” bilgisini paylaştı.