Altılı masada ibre çoklu adaya mı döndü?

Hürriyet gazetesi köşe yazarı Abdulkadir Selvi CHP, İYİP, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı masanın cumhurbaşkanlığı seçimleri için ortak bir aday çıkarmaktansa çoklu aday çıkarma ihtimali üzerinde olabileceğini ileri sürdü.

"Artık takip etmekte zorlandığımız bir nokta var. 6’lı masada ibre bir ortak adaya dönüyor, bir ortak aday fikrinden uzaklaşılıyor" diyen Abdulkadir Selvi, 9 Kasım 2022 tarihli yazısının ilgili kısmında şu gerekçeleri sıraladı:

Kılıçdaroğlu ortak adaylık konusunda bastırıyor ama bir türlü Akşener’in desteğini sağlayamıyor.

Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü konusundaki çıkışı, bir iletişim felaketi olan ABD ve İngiltere gezileri, cumhurbaşkanı seçilme şansını zayıflatıyor.

“Kazanacak aday” formülünü ortaya atan Meral Akşener ise cumhurbaşkanı adayı arayışını sürdürüyor.

Kılıçdaroğlu’nun bu performansı, ortak aday formülünü zayıflatırken çoklu aday modelini güçlendiriyor.

İYİ Parti Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sıcak bakmıyor. Çünkü Kılıçdaroğlu’nun seçimleri kazanamayacağı düşünülüyor. Akşener’in gönlünde Mansur Yavaş yatıyor. Akşener’in Mansur Yavaş’a, “Aday olursanız destekleriz” dediğini yalanlamadı.

Akşener İYİ Parti il başkanlarının Mansur Yavaş aday olsun önerisi karşısında, “Ne yapayım... Kolundan tutup aday mı göstereyim?” diye sitem etmişti.

6’lı masa ortak aday göstermediği takdirde Kılıçdaroğlu’nun geri adım atmayacağı ve CHP adayı olarak çıkacağı söyleniyor.

İYİ Parti’nin ise Mansur Yavaş’ı aday göstermeye hazırlandığı ifade ediliyor. Aday olduğu takdirde Mansur Yavaş’ın CHP’den istifa etmesi bekleniyor.