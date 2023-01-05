Altılı Masa toplantısının ardından genel başkanlardan ilk paylaşımlar

Ev sahipliğini Gelecek Partisi'nin yaptığı ve yaklaşık 10 saat süren Altılı Masa’nın 10’uncu toplantısının ardından Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan dışında Altılı Masa'da yer alan partilerin genel başkanları sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada "Tarihi sorumluluğumuz doğrultusunda, ülkemize gerçek anlamda demokrasi ve adaleti getirmek ve herkesin huzurlu olduğu bir Türkiye’yi inşa etmek için bir araya geldiğimiz toplantıya ev sahipliği yapan başta Sn Ahmet Davutoğlu olmak üzere, tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, gerçekleştirdiği paylaşımda "Cumhuriyetimizin yeni asrında ülkemizi kurucu değerlerine yeniden kavuşturmak hedefiyle bir araya geldiğimiz bu değerli toplantı için; Başta ev sahibi Sayın Ahmet Davutoğlu olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kararlıyız! Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizde yeni bir dönemi hep birlikte başlatacağız. Bu minvalde, bugün gerçekleştirdiğimiz 10. toplantımıza ev sahipliği yapan Sn. Ahmet Davutoğlu başta olmak üzere, değerli genel başkanların her birine teşekkür ediyorum."

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

“Geçmişe değil geleceğe, nefrete değil sevgiye, öfkeye değil merhamete, korkuya değil ümide ayarlıyız. Yarının Türkiyesi İçin ‘Cesaret Zamanı!’ diyerek kararlılıkla ilerleyen tüm Genel Başkanlara teşekkür ediyorum.”

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal paylaşımı ise şöyle:

"Ülkemizin ve Milletimizin gerçek gündemleri, can yakıcı meseleleri üzerine samimi manada çözüm üretebilmek, CHS'nin devlet ve kamu hayatında yol açtığı tahribatı gidermek,diğer taraftan Cumhuriyetimizi gerçek ve işleyen bir demokratik düzenle buluşturmak gayretindeyiz. Bu vesileyle bugün Gelecek Partisi ev sahipliğinde Sayın Ahmet Davutoğlu'nun misafiriydik. Başta Sayın Davutoğlu olmak üzere gayreti ve gayeyi paylaştığımız tüm Liderlere teşekkür ediyorum."