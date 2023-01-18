Altılı Masa 'ortak adayı' ocak ayında da belirlemeyecek: Yeni tarih belli oldu

Kulislerde konuşulanlara göre Altılı Masa, henüz ortak aday müzakeresine başlamadı. Genel Başkanların konuyu Şubat ayında gündeme getirecekleri iddia edildi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, öncelikle “altı partinin milletvekili adaylarının dağılımı, incelemesi, pazarlıkların yürütülmesi” amacıyla komisyon kurulacak. İYİP bu amaçla “partilerden komisyonda görev alacak isimlerin bildirilmesini” istedi.

Komisyona “teşkilattan sorumlu başkan yardımcılarının katılması” bekleniyor. Komisyon, 81 ilde kamuoyu yoklamaları yaparak altı partinin durumunu ortaya koyacak. Elde edilen veriler ışığında “ittifak pusulası altında oluşturulacak listeler ve hangi parti adaylarının hangi listeden aday gösterileceği, baraj sorunu olan partilere seçilebilecek kaç milletvekili kontenjanı verileceği” saptanacak. 26 Ocak’ta yapılacak toplantıda “ortak politika metni” de liderlerin değerlendirilmesine sunulacak. 30 Ocak’ta da üzerinde uzlaşılan metin kamuoyuyla paylaşılacak.

Kulislere yansıyan bilgilere göre, öncelik “Ortak politika metni ve yol haritası”na verilecek. Metinlerin “ortak adayın sınırlarını da belirleyeceği” gerekçesiyle adayın seçilmesi bir sonraki safhaya bırakıldı.

Öte yandan “İYİ Parti ile CHP arasında aday konusundaki görüş ayrılığının” giderilemediği iddia ediliyor.



