Altılı Masa onuncu kez toplandı

Millet İttifakı’nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanının 13 Şubat 2022 tarihinde başlattığı görüşmelerin ilk tur çalışmaları Saadet Partisi ev sahipliğinde 21 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanmıştı.
CHP, İYİP, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’nin oluşturduğu Altılı Masa’nın ikinci tur görüşmelerinin ilki 2 Ekim’de, CHP Genel Merkezi’nde yapılmıştı. Liderlerin dokuzuncu buluşması, 28 Kasım’da Demokrat Parti Genel Merkezi’nde yapılmıştı.
Altılı masanın onuncu toplantısı ise bugün Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde saat 12.00’da başladı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, beş genel başkanı Genel Merkez binası önünde tek tek karşıladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Gelecek Partisi Genel Merkezi’nin girişinde Davutoğlu ile beraber fotoğraf çektirdikten sonra içeriye geçti.
Toplantının Cumhurbaşkanı adayının görüşmelerine başlanmadan önceki son toplantı olması bekleniyor. (ANKA)