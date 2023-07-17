Altılı Masa liderleri zamlara karşı Meclis’i olağanüstü toplantıya çağıracak

Geçtiğimiz hafta, cumhurbaşkanına Özel Tüketim Vergisini (ÖTV) 5 kat daha fazla artırma yetkisi veren düzenlemeyi de içeren torba kanun teklifinin geçmesinin hemen ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi, çalışmalarına yaz arası verdi. Meclis’in kapandığı gece cumhurbaşkanı bu yetkisini kullandı ve akaryakıt fiyatlarına litrede 6 liraya varan zamlar yansıdı.

Duvar'da yer alan habere göre, bu tablonun yarattığı olumsuz etkiyi dikkate alan Altılı Masa’nın siyasi partileri Meclis’in olağanüstü toplanması için çalışma başlattı.

Liderler onayladı, grup başkanları temas halinde

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollağlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Altılı Masa’nın diğer liderleriyle temasa geçerek Meclis'te zamların gündeme alınacağı bir olağanüstü toplantının yapılması gerekliliği konusunda fikir birliği sağladı. Liderler partilerinin grup başkanları ve başkanvekillerini bu konuda çalışma yapması için görevlendirdi. Grup başkan ve başkanvekillerinin temasları büyük oranda tamamlanırken olağanüstü toplantı için hazırlanacak metnin bu hafta içi imzaya açılması ve Meclis’in önümüzdeki hafta toplanması hedefleniyor.

Toplantı için Altılı Masa'nın sayısal yeterliliği var

Meclis’in olağanüstü olarak toplanabilmesi için 5’te bir çoğunluğa denk gelen 120 milletvekilinin, imzalar tamamlandıktan sonra Meclis Başkanı’nın olağanüstü toplantı çağrısına olumlu cevap vermesi gerekiyor. Meclis Başkanı’nın olumlu cevap vermesi halinde olağanüstü toplantının yapılabilmesi için gerekli olan toplantı yeter sayısına yani 200 milletvekiline ulaşmak gerekiyor. Altılı Masa’nın siyasi partilerinin toplam milletvekili sayısı, olağanüstü toplantı çağrısı yapmak ve toplantı yeter sayısını sağlamak için yeterli. Toplantı günü yeterli çoğunluk sağlanamazsa çağrı düşmüş oluyor.

Meclis’in “Genel Görüşme” talebiyle olağanüstü toplanması halinde liderler ya da grup başkanları kürsüden mevcut duruma dair değerlendirme yapıyor. Genel görüşme sonucunda herhangi bir oylama yapılamıyor ve karar alınamıyor.

Son olağanüstü toplantı gerçekleşemedi

Türkiye Büyük Millet Meclisi, en son CHP'li milletvekillerinin imzalarıyla, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarıyla ilgili genel görüşme açılması amacıyla, 1 Ağustos 2022’de Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmış, toplantı yeter sayısının sağlanamaması sebebiyle toplantı çağrısı düşmüş ve Meclis yeniden kapanmıştı.