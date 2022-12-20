İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası verilmesinin ardından Saraçhane'de yapılan mitingin CHP ve Altılı Masa içerisinde tartışmalara yol açtığını söyleyen gazeteci İsmail Saymaz, "Bu kriz, cumhurbaşkanlığı adayı belirlenmeden çözülmeyecek" yorumunda bulundu.

"CHP açısından krizi aşmanın yol-yöntemi belli: İmamoğlu ve Yavaş’ın 'Aday değiliz' diye açıkça belirtmesi" ifadelerini kullanan Saymaz, CHP'nin aday olarak Kılıçdaroğlu’nun ismini masaya sürmesi durumunda Altılı Masa'nın çoklu aday politikasına yönelebileceğini ifade etti.

'Altı liderden biri, fakat kim?'

Saymaz'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Kılıçdaroğlu’nun, dün 'Kendileri ‘Aday değiliz deseler bu kesilmez mi?' şeklindeki soru üzerine 'Yeri zamanı geldiğinde, o da olur!' demesi boşuna değil.

Öte yandan Kılıçdaroğlu, 'Doğru olan şudur, Altılı Masa’dan bir kişinin cumhurbaşkanı olarak belirlenmesi' diyerek, adaylıkla ilgili somut sınır çizdi: Altı liderden biri.

Fakat kim?

Kılıçdaroğlu 'Altı lider ‘Adayımız sizsiniz’ derse elbette aday oluruz' diyerek, kendisini işaret ediyor. İlk kez bu netlikte adaylığını ilan ediyor.

'Çoklu adaylık formülü Altılı Masa’da çoklu listeyi beraberinde getirebilir'

CHP, Kılıçdaroğlu’nun ismini masaya sürerse, ki öyle olacağı muhakkak, Altılı Masa’daki beş liderin yanıtı ne olur?

Uzlaşmalarının zor olduğunu düşünüyorum.

CHP listelerinden seçime gireceğini tahmin ettiğim Demokrat Parti, “Evet” der.

DEVA da olumsuz bakmaz.

Ancak İyi Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına itiraz edebilir. Bu durumda Altılı Masa, çoklu aday formülüne yönelebilir.

Her ne kadar Akşener, geçen yıl cumhurbaşkanı adaylığından feragat ettiğini söylese de, “Başbakan olacağım” dese de, uzlaşmazlık halinde vaziyetini gözden geçirebilir.

Akşener, AK Parti’den katılımlarla büyüyen tabanını bir arada tutmak ve seçime motive etmek için, örgütlerden gelen basınçla aday olmaya mecbur kalabilir. Akşener’in adaylığını Davutoğlu destekleyebilir.

Çoklu adaylık formülü Altılı Masa’da çoklu listeyi beraberinde getirebilir. Örneğin CHP, Demokrat Parti ve DEVA ayrı, İyi Parti, Gelecek ve Saadet ayrı listeyle seçime girebilir.

Altılı Masa, cumhurbaşkanı adayının kim olacağı bahsini daha fazla öteleyemez. Aksi takdirde, adayları yıpratmayalım derken, Altılı Masa yıpranacak."