'Altılı masa' artık 'beşli masa' olacak iddiası

Canlı yayında Erdoğan'dan 'gereğini yapıyor' övgüsünü alan Hürriyet'in yayın yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında Saadet Partisi'nin 6'lı masadan ayrılabileceğini öne sürdü.

Hakan, Saadet Partisi'nin 30 Ekim'de yapacağı kongre öncesi "Milli Görüş'ün derin kulislerini iyi bilen" bir arkadaşından mesaj aldığını ifade ederken, söz konusu mesajı aktardı:

“Saadet Partisi’nin 30 Ekim’de büyük kongresi var. Bu kongrede karşı liste çıkacak. Karşı liste çıkaranların kongreyi alma ihtimali var. Bu ihtimal gerçekleşirse Saadet, ‘Altılı Masa’dan kalkacak.”