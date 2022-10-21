Soylu'dan Başsavcıya Sedat Peker telefonu: Görüşmenin içeriği ortaya çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ı telefonla aradı. Fikirtepe’de meydana gelen patlamanın kendisinin bilgisi dışında terör soruşturulmasına nasıl çevrildiğini sordu. Uçar konunun gerekçesini açıklayıp Soylu’ya, bununla ilgili olarak kendisiyle değil Adalet Bakanı’yla konuşması gerektiğini söyledi.

Halktv'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, Soylu bu görüşmede konuyu kendisi hakkında ifşalarda bulunan ülkücü mafya Sedat Peker’e getirdi. Cahit Çetin’in öldürüldüğü cinayet davasının, Sedat Peker’in yargılandığı örgüt dosyasından neden ayrıldığının, kararın nasıl verilebileceğini Başsavcı İsmet Uçar’a sordu. Başsavcı ise kararı mahkeme heyetinin verdiğini, kendisinin yargılamaya müdahalesinin olmadığını aktardı. Soylu ise bu ayırma kararından Emniyet teşkilatının rahatsız olduğunu belirterek, kararın Peker’in bu dosyadan ceza almadan kurtulacağı yönündeki hissiyatları güçlendirdiğini aktardı. Bu konuşmalar sırasında Soylu’nun üslubunun sert olduğu öğrenildi.