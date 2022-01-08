Altı partinin genel başkanı bir araya geliyor

CHP, İYİP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Deva Partisi ve Gelecek Partisi’nin “güçlendirilmiş parlamenter sistem” taslağında sona yaklaşılıyor.

Milli Gazete'den Bünyamin Güler'in haberine göre parti heyetlerinin Meclis'te gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde bir metin üzerinde uzlaşma sağlanırken, heyetler arası görüşmelerin neticelendiği taslağa son halini vermek için altı partinin genel başkanının programlarının müsait olması durumunda haftaya bir araya gelmesi bekleniyor.

TBMM’de gerçekleştirilen görüşmelerde güçlendirilmiş parlamenter sistemin genel hatları belirlenirken, görüşmenin bütün detayları rapor haline getirildi. Toplamda 23 sayfalık bir metin üzerinde uzlaşma sağlanırken, metin ve raporlar genel başkanlara sunulmuştu.