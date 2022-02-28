Altı partiden ortak video paylaşımı

CHP, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİP ve Saadet Partisi yarın yapacakları toplantının duyurusunu sosyal medya hesaplarında ortak bir paylaşımla yaptı. Altı partinin genel başkanları "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" önerisinin ayrıntılarını yarın düzenlenecek ortak toplantıyla kamuoyuna açıklayacak.

Altı partiden yapılan ortak paylaşımda "Dünün değil, bugünün değil yarının Türkiye’si” notu yer aldı. Duyuruda altı siyasi partinin de amblemine yer verildi.