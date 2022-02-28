Altı parti 'parlamenter sistem' deklarasyonu için imza attı

Altı siyasi partinin genel başkanlarının 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' için deklarasyon toplantısı Ankara Bilkent Otel'de yapıldı. Parti genel başkanları 23 maddeden oluşan 48 sayfalık mutabakat metnini kamuoyuyla paylaştı.

Deklarasyon toplantısının sunuculuğunu gazeteci Tuluhan Tekelioğlu yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da toplantı salonunda hazır bulundu.

Altı siyasi partinin genel başkan yardımcıları konuşma yaptılar.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek yaptığı konuşmada, 'güçlendirilmiş parlamenter sistemin önemi' hakkında konuştu. Muharrem Erkek, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerimizle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini sona erdirirken geçmişe dönmüyor, Türkiye Cumhuriyeti’nin köklü devlet ve Cumhuriyet tecrübesini demokrasi ile taçlandırmayı hedefliyoruz." dedi.

Muharrem Erkek'ten sonra kürsüye çıkan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, taslak metnin özetini okumaya devam etti. Mustafa Yeneroğlu, "Temsil gücünü arttırmak, temsilde adaleti ve çoğulcu demokrasiyi sağlamak amacıyla seçim barajını %3’e düşüreceğiz" dedi. Mustafa Yeneroğlu, yasama organındaki yapılacak değişikleri özetledi.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, yürütme organı hakkında konuşmaya devam etti. Şahinalp, "Cumhurbaşkanı ile Meclis'in görev sürelerinin ayrıştırılmaları amacıyla cumhurbaşkanının görev süresini 7 yıl olarak belirleyeceğiz." dedi. Şahinalp, cumhurbaşkanlığının tarafsız bir makam olacağını, görev süresi bittikten sonra aktif siyasette bir daha görev almayacağını açıkladı.

Kürsüye çıkan Gelecek Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, yargı sistemi hakkında konuşarak, metnin özetini okumaya devam etti. Ayhan Sefer Üstün, "Hakimlik ve savcılık mesleğini birbirinden ayıracağız. HSK'yı kaldıracağız. Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu olarak iki farklı kurum oluşturacağız. Çok tartışılan ayrışmaya sebep olan çoklu baro uygulamasına son vereceğiz" diyerek yargı sistemi içerisinde yapmayı planladıkları değişikleri özetledi.

Sonrasında kürsüye çıkan İYİP Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, temel hak ve özgürlükler başlığı hakkında konuştu. Bahadır Erdem, 'Düşünce ve İfade, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü ile Örgütlenme Özgürlükleri', Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iç mevzuatı, internet mevzuatı, din ve vicdan özgürlüğü, kadın hakları ve basın özgürlüğü hakkında konuştu. Erdem, "Devleti, toplum sağlığının korunması ve refahının sağlanması amacıyla içme suyu kaynaklarını, tarım alanlarını, ormanları ve hayvanları korumakla; iklim krizine karşı mücadele etmekle ve düzenli kentleşmeyi sağlamakla yükümlü kılacağız." dedi.

Kürsüye en son çıkan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya konuşmasında, kamu yönetimi ve siyasi etik başlıklarını ele aldı. Bülent Kaya, "Kamu yönetiminde kadın yöneticilerin sayısını arttıracağız." derken, mülakatlar ve sözlü sınavlar hakkında, "Mülakat uygulamalarına son vererek yazılı sınav sonuçlarını esas alacağız. Sözlü mülakat yapılması zorunlu olan haller ise ancak kanunla düzenlenmek kaydı ile istisna olacaktır. Bu durumda da adaylara yöneltilecek sorular kura usulüyle belirlenecek, sözlü sınav ve mülakatlar kayda alınacaktır." dedi. Bülent Kaya, konuşmasında rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele edeceklerini söyledi.

Altı partinin genel başkanı 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Metni'ni imzaladılar. Metin, 23 madde ve 48 sayfadan oluşuyor.

Parti başkanları sonrasında birlikte fotoğraf çektirdi.