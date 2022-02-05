Altı parti başkanı 12 Şubat’ta buluşacak

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak gerçekleştirdiği basın toplantısında, CHP, İYİP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi genel başkanlarının, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun davetiyle 12 Şubat’ta bir araya geleceğini açıkladı.

Öztrak açıklamasında, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmasının son halinin teyidi ve bundan sonraki sürecin liderler tarafından istişaresi için, Genel Başkanımızın daveti üzerine altı partinin genel başkanları, 12 Şubat Cumartesi günü bir araya gelecekler” dedi.