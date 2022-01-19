'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' çalışması tamamlandı: İlk açıklamalar geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİP Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı Bülent Kaya, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün ile DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu'ndan oluşan ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem komisyonu’, dün TBMM’de tekrar bir araya geldi.

ANKA'nın haberine göre toplantıda, daha önce üzerinde uzlaşmaya varılan metnin redaksiyonunun yapıldığı öğrenildi. 6 muhalefet partisinin hukuk kurmaylarının, gelecek haftalarda seçim güvenliği konusunu görüşmek üzere tekrar bir araya gelmeleri ve çalışmalara devam etmeleri bekleniyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından hazırlanacak metin, partilerin genel başkanlarına sunulacak.

İYİP Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmalarını 6 parti olarak bugün sonlandırıyoruz. Parti genel başkanlarımıza vereceğiz” diye konuştu.

Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün de “Türkiye’nin özlediği bir çalışma oldu, güzel bir çalışma oldu. Uyum içerisinde ortaya güzel bir metin çıkardık” diye konuştu.