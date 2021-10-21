Altı Grup Yorum üyesi gözaltına alındı

Grup Yorum, 15 Ekim'den bu yana devam eden ev baskınları ve gözaltılara ilişkin bir açıklama yaptı.

"AKP faşizmi, 15 Ekim tarihinden itibaren yüzlerce evi bastı, 80'i aşkın kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında Grup Yorum emekçileri Ekimcan Yıldırım, Rıdvan Akbaş, Dilan Poyraz, Bergün Varan, Merve Kurt ve Eser Çelik de bulunuyor" denilen açıklamada, "Milyonların aç, işsiz, adaletsiz bırakılmasına sebep olanlar, sağlıktan eğitime kadar tüm politikaları iflas edenler; krizden kurtulmanın yolu olarak tekrar tekrar aynı şeyi yapıyorlar: Halka saldırmak..." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Devrimci sanatçılık yapmaya devam ediyoruz, edeceğiz. Müzikten sinemaya, edebiyattan tiyatroya, fotoğrafçılığa; her alanda üretimlerimizi halkla buluşturmamıza hiçbir güç engel olamayacak" denildi.

