Altı binası yıkılan AKP'li müteahhide Milli Eğitim ödül vermiş

Depremin derinden etkilediği Adıyaman'ın Besni ilçesinde yürütülen soruşturmada gözaltına alınanlardan biri de İşitmen İnşaat’ın sahibi Şükrü İşitmen oldu.

Diken'den Canan Coşkun'un haberine göre İşitmen’in AKP Besni İlçe Yönetim Kurulu üyesi olduğu açığa çıktı. Sosyal medya paylaşımlarında İşitmen'in AKP'li yöneticilerle fotoğrafları da yer alıyor.

2006’da Besni’de kurulan İşitmen İnşaat'ın kuruluşundan altı yıl sonra sermaye artırımı yaptığı ve 2014’te Besni’nin vergi rekortmenleri arasına girdiği görülüyor.

Milli Eğitim ödüllendirmiş

Şükrü İşitmen, Ağustos 2015’te Besni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "eğitime katkıları" sebebiyle ödüllendirilmiş. Besni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün internet sitesinde, müdür Neşet Yazar’ın İşitmen’e Osman İsot Endüstri Meslek Lisesi bahçesine çeşme yaptırdığı için plaket sunduğu görülüyor.