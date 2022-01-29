Alternatifbank'tan tepki çeken zam kararı: İşçiler öfkeli

Çalışanlarına son 2 yıldır enflasyon oranı altında ücret zammı yapan Katar sermayeli Alternatifbank, bu yıl da ücret zam oranını, TÜİK tarafından %36,08 olarak açıklanan enflasyon verisinin çok altında, büyük oranda %10 ile %15 arasında belirledi. Emekçiler kişiye özel mektupla duyurulan zamların yüzde 20’nin üzerine çıkmadığını ifade ediyorlar.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan banka emekçileri, Bankanın genel müdürünün, CBQ’nun (Katar Ticaret Bankası) prim ödemelerini de yapmayacağını, bine yakın sayıdaki Alternatifbank çalışanına “Prim almayı hak etmedik” açıklaması ile duyurduğunu belirtti.

TÜİK tarafından 2021 yılı yıllık enflasyon oranı %36,08, açlık sınırı 4.013 TL, yoksulluk sınırı ise 13.073 TL olarak açıklanmıştı.

Birçok özel banka TÜİK’in belirlediği enflasyon oranına yakın ya da üzerinde seviyelerde zam yaparken Alternatifbank’ın bu açıklaması sonrasında bankanın emekçileri Patronların Ensesindeyiz Ağı’na durumu ihbar etti.

İnsani çalışma koşulları ve adil ücret beklentisinde olan emekçiler, yıl boyunca gösterdikleri emeğin, emekçileri fakirleştiren zam oranları ve “primi hak etmediniz” açıklamalarıyla yanıtlanmasına öfkeliler. Buna ek olarak bankanın çalışanları, bankanın sahibi Katar Ticaret Bankası’nın “yatırımlarını çıkaramadıkları” gerekçesiyle sömürüyü derinleştirdiğini ifade ettiler.

Banka Emekçileri Dayanışma Ağı’ndaki çeşitli bankalardan emekçiler; haberleşme, dayanışma ve birlikte mücadele için Alternatifbank emekçilerini de ağa katılmaya davet ediyor.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

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