'Alternatif tedavi' hastanelik etti

Erzurum'da ağrısı geçsin diye ısırgan otu ile sardığı bacaklarında ikinci derece yanık oluşan Nakip Uzun, tedavisinin sürdüğü hastanede iyileşeceği günü bekliyor.

AA'nın haberine göre 5 çocuk babası 73 yaşındaki Uzun, bir süredir ağrıyan diz ve bacaklarını doktora muayene ettirmek yerine, çevresinden aldığı tavsiyeler ile "ısırgan otu" ile sardı.

Kaynattığı otları bacaklarına bağlayıp yaklaşık bir gün bekleten Uzun'un ağrıları daha da arttı. Uzun, bunun üzerine sargıyı açınca iki bacağında da şişlik ve derin yanıklar oluştuğunu gördü.

Yakınlarının yardımıyla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Uzun tedavi altına alındı. Buradaki ilk müdahale sonrası Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edilen Uzun, AA muhabirine ot bağladığı için yanan bacaklarını doktora muayene ettirmediği için pişman olduğunu söyledi.

'Ot bağlayarak yanan çok hastamız oluyor'

Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Onur Ceylan da Uzun'un, bacaklarında 2. derecede derin yanık oluştuğunu söyledi.

Ceylan "Genelde bitkisel ilaç kullanan ve ot bağlayarak yanan çok hastamız oluyor. Önceden bu şekilde ameliyat edip 2-3 ay boyunca takip ettiğimiz ağır hastalarımız da oldu. Yaraların iyileşmesi gecikirse cerrahi müdahale gerekebilir. Vatandaşlarımız bilmedikleri otları ve yöntemleri şifa bulmak için denemesinler. Tıp gelişmiş, doktorların tavsiyelerine uyup bu tarz durumlarda mutlaka hekime başvurmalarını öneriyoruz" dedi.

