Altaylı'dan 'dolarla vekillik satıyorlar' videosu sonrası istifa çağrısı

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, CHP'li vekil Aykut Erdoğdu'nun eşi Tuba Torun'un ‘dolarla milletvekilliği satıyorlar’ sözleri sonrası istifa çağrısında bulundu.

Altaylı, "Aykut Erdoğdu, pek çok evli erkeğin hatta daha ender de olsa kadının başına gelmiş ve gelebilecek bir şeyi yaşıyor. Ama Aykut Bey siyasetçi. Ve özellikle iddiaların son bölümü çok vahim. Bu yüzden de elini çabuk tutup, bir an önce hatta dün istifa etmeliydi. Tabii ‘Dolarla milletvekilliği satıyorlar’ diyen eşi de. Hatta Parti Disiplin Kurulu üyesi olarak dolarla milletvekilliği satılıyor deyip parmağını kıpırdatmadığı için de ayrıca bir daha istifa etmeliydi" dedi.