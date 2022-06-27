Aykut Erdoğdu’nun eski eşinden yeni video: ‘Dolarla milletvekili oluyorlar…’

CHP'li Aykut Erdoğdu'nun boşandığı eski eşi Özge Erdoğdu'ya ait olduğu öne sürülen bir hesap tarafından servis edilen görüntüler gündeme bomba gibi düştü.

CHP'li Erdoğdu özür diledi

"Özge" ismiyle açılan ve paylaşıma iliştirilen videonun ses getirmesinin ardından CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'dan da açıklama geldi. Twitter hesabından internete düşen videoyla ilgili bir paylaşım yapan Erdoğdu şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam eski eşimle birkaç ay önce yaptığım bir telefon konuşması sosyal medyaya düştü… Bu konuşma görüntülü olarak kaydedilmiş… Şartlar ne olursa olsun eski eşim ve çocuğumun annesi hakkında kötü bir şey söyleyemem… Eşim Tuba şu an hastaneye kaldırıldı… Ben yanında olabilmek için Ankara'dan yola çıktım… Yaşattıklarım için kendisinden bütün kalbimle özür diliyorum… Şu an tek derdim oğlumu ve eşim Tuba'yı bu yaşananların şokundan koruyabilmek…"

'Dolarla milletvekili oluyorlar'

Aykut Erdoğdu ile Özge Erdoğdu arasında geçen konuşmanın yankıları sürerken bu kez yeni bir ses kaydı daha ortaya çıktı. Tuba Torun'a ve Özge Erdoğdu'ya ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarında; Tuba Torun'un "Dolarla milletvekili oluyorlar, ben burada sabahtan akşama kadar kadın hakları diye yırtınıyorum. Birine inandım tamam mı ve inandığım için de evet kendimi ortaya koydum. Ve şu anda da istifa edeceğim." dediği duyuluyor.

Ses kaydının devamında ise karşı taraftaki Özge Erdoğdu'nun "Tuba bir sakin ol hayır" dediği Torun'un ise yeniden "Ben buranın adaletsiz bir dünya olduğunu biliyordum ama bu kadar adaletsiz olduğunu bilmiyordum Özge. Çünkü benim bakılması gereken bir annem var" dediği anlaşılıyor.